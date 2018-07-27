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Предприятию по производству тортов с сальмонеллезом запретил работать суд
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Предприятию по производству тортов с сальмонеллезом запретил работать суд 

Kostroma.Today 6 часов назад
Фото: Kostroma.Today
На предприятии Ольги Волковой по изготовлению тортов, из-за которых отравилось множество детей, нашли кишечную палочку, узнал KOSTROMA.TODAY. Сейчас предприятие ИП «Волкова О. В» работать не может.
Как сообщает Роспотребнадзор, санитарная проверка обнаружила, что на производстве использовали опасную глазурь, которая содержала бактерии кишечной палочки. Также проверка показала, что здесь были проблемы с мытьем инвентаря и оборудования — в двух смывах обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Персонал работал инструментами, которые были сделаны из подручных материалов.
Ко всему прочему продукты хранились в ненадлежащем виде, не контролировался влажностный режим хранения муки, отсутствовал контроль за поступающим сырьем.
Роспотребнадзор направил материалы проверки в суд, который признал предпринимательницу виновной и запретил ей делать сладости 2 следующих месяца. После этого ей придется доказать, что все нарушения устранены.
Напомним, вспышка сальмонеллеза случилась в Костроме в середине июля. Все жертвы купили торты, сделанные ИП Волковой — судя по тому, что они рассказали KOSTROMA.TODAY, это была «Прага». Заболели не менее заразились 6 детей. Одной из жертв опасных тортов стал 3-летний малыш.
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