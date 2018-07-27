Планы на выходные: конный спорт, ночной забег и китайская живопись

Немедленно выпить. Если в эту пятницу вы раздумываете, а не выпить ли вам, то даже не сомневайтесь: выпить! С 18 до 19 часов по пятницам бармены Hong Kong ждут всех на коктейли: в обозначенный счастливый час на все авторские алкогольные миксы действует щедрая скидка в 50% — идеальный финалтрудовой недели и одновременно лучший старт для вечеринки, если есть планы двигать дальше в центр города.

Послушать Макаревича . Уже сегодня, 27 июля, в 20:00, на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» состоится концерта Андрея Макаревича с новым проектом Yo5. Вместе с Макаревичем на сцене Евгений Борец — рояль, Сергей Хутас — контрабас, Давид Ткебучава — барабаны, а также Тимур Некрасов, отвечающий за все духовые инструменты. В репертуар Yo5 вошли песни «Машины времени» и сольных программ ее лидера.

… или гитару. 27 июля в ресторане Modus состоится Live Guitar Music by Max Fedoroff. Гитару можно будет услышать на новой панорамной веранде, которая расположена на крыше особняка. С нее открывается чудесный вид на Храм Воздвижения Господня, основанный в 1894 году, и современный пейзаж Москва Сити. А что может быть лучше теплого, летнего вечера и вида на закат под мелодии гитары?

Затусить. В пятницу после работы команда WOW рекомендует начать ужин в MyMoscow (by wow) — просторная зеленая терраса c видом на Moscow City с фирменной кухней от шеф-повара Павла Гроцкого. А в 20:00 настроением гостей займется DJ Hardy в тандеме с DJ Martinez: в программе лучшие хиты deep и электронной музыки. Все будет WOW!

Посмотреть кино. 27 июля на Strelka Film Festival by OKKO Bazelevs Тимура Бекмамбетова покажет Screenlife-триллер «Профайл», основанный на реальной истории британской журналистки. Фильм получил приз программы «Панорама» (приз зрительских симпатий) Берлинского международного кинофестиваля и South by Southwest (Остин, Техас). Сюжет основан на реальных событиях, описанных в книге Анны Эрель: британская журналистка создает фейковый аккаунт в Facebook для исследования методов вербовки европейских девушек сирийскими террористами и вступает в контакт с одним из них. Ежедневные разговоры в скайпе и переписка с вербовщиками постепенно затягивают ее. Фильм снят в screenlife-формате, когда все действия разворачиваются на экране компьютера — во вкладках браузера, мессенджерах, Skype. О героях здесь рассказывают история поиска, выбор плейлиста и даже то, как они набирают сообщения. Начало показа в 21:45.

Посмотреть на лошадок. С 27 по 29 июля 2018 года в конно-спортивном комплексе «Ивановское» состоится Международный конный фестиваль «Иваново поле». Вся территория комплекса на время Фестиваля будет разделена на тематические и интерактивные зоны: палаточный лагерь для гостей и участников, блошиный рынок «Кавалерия в истории», рестораны и кафе. У главной трибуны расположится выставка ретро-автомобилей и мотоциклов. В рамках фестиваля гостей ожидает большой Рыцарский турнир, спортивные состязания и показательные выступления по джигитовке, драйвингу, кроссу, конкуру и другим конным дисциплинам. В субботу, 28 июля, для гостей праздника выступят легендарная группы «Чвйф» и «Дискотека Авария», которые исполнят свои лучшие хиты.

Сходить на ужин от израильского шефа. До 29 июля в рестобаре I’VAN GOGH готовит шеф-повар из Израиля — Илан Авидан. Взяв за основу традиции израильской кухни и ее способность к «ассимиляции», шеф-повар предложит гастрономический сет из пяти подач, который представит на четырех эксклюзивных ужинах. Гастрольное меню Илана включает в себя несколько частей: закуски, горячие блюда, десерт и традиционные напитки.

Зажечь на фестивале. 27 июля в Парке Горького стартует трехдневный музыкальный фестиваль Park Live. Хедлайнерами первого дня станут David Guetta, Sofi Tukker и Ivan Dorn, которые выступят на главной сцене после заката. Ну а освежиться летним коктейлем можно будет в зоне Johnnie Fizz Bar. Здесь также можно будет также угоститься мороженым со вкусом Johnnie Fizz и сделать blind tattoo.

Увидеть редкую выставку. 27 июля гости ЦУМа получат уникальную возможность посетить «Художественную выставку традиционной китайской живописи», которая пройдет в рамках Дней Пекина. Всего на один день в Москве будут представлены работы именитых китайских художников, среди которых члены Союза китайских художников Юй Юнмао и Ли Дэфу, в совершенстве владеющие пейзажной живописью. Их работы точно передают характер традиционного китайского искусства, в них прослеживается тесное переплетение каллиграфии и живописи, а надписи на работах призваны дополнить образное содержание картины, чтобы сделать все произведение гармоничным. Всего будет представлено 30 работ. Выставка пройдет на 5-м этаже универмага, вход со стороны улицы Кузнецкий мост. Ну а 28 июля в кафе Brown Bar состоится тематический китайский бранч от шеф-повара, который специально приезжает из Китая.

Выиграть ценный приз. 28 и 29 июля LavkaLavka проведет беспроигрышную лотерею: за ужин в фермерском ресторане можно получить подарки. Акция действует два дня: гости, чей счет за ужин (но не банкет) в эти дни составит 10 000 руб. (до 4 человек) и 15 000 руб. (до 8 человек), автоматически становятся участниками розыгрыша призов. Ресторан при участии партнеров подготовил множество приятных подарков: это и сертификаты на ужин в LavkaLavka на 3000 руб., и шоколадный торт от местных кондитеров, и бутылки (алкоголя!), а также художественные постеры, сертификаты в барбершоп Quentin и билеты на шоу StandUp.

Отметить день пиарщика. 28 июля в творческом квартале Vernissage пройдет «Утренник», приуроченный ко дню PR-специалиста. Мероприятие начнется в час дня, в программе: открытая лекция о продвижении брендов в блогах, кофе от «Заварили» и завтраки от кулинарной студии «Белый хлеб», выступление ди-джея от команды Vinyl Friends и специальная зона от проекта «дЕбошь», где можно спустить пар после сложной рабочей недели.

Погрузиться в искусство. На дизайн-заводе «Флакон» проходит выставка МОСТ. Это арт-экспириенс, объединяющий искусство, музыку, кино и образование. Проект не имеет строгого формата, полагаясь на заданную тематику сезона, и представляет собой лабораторию, которая создает творческие объединения между локальными и зарубежными художниками. В этом году выставка отображает захватывающую серию работ, которые находятся между историей и футуристическими видениями. Любителей современного искусства, желающих расширить рамки восприятия ждут яркие впечатления.

Послушать музыку и поесть. На сцене парка «Красная Пресня» в субботу в 17:00 состоится состоится концерт Военного оркестра «Спасская башня», а воскресенье здесь же пройдет фестиваль «О да, еда». Посетителям предложат передовой стрит-фуд гастрономические баттлы, чемпионат по футболу между ресторанами, соревнования по необычному пикниковому спорту и музыка в стиле фанк.

Принять участие в эксперименте. До 26 августа на Крымском Валу проходит выставка-эксперимент «Третьяковка: Другая редакция» — совместный проект Третьяковской галереи и магистерской программы Advanced Urban Design (Институт «Стрелка» / Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ ). У входа в музей со стороны Москвы-реки появилась монументальная колоннада, каждая из колонн которой работает как художественная инсталляция, посвященная тому или иному аспекту современного городского проектирования. Также через залы основной экспозиции музея проложен так называемый «Другой маршрут», который связывает произведения самых разных жанров и эпох в необычную альтернативную историю. Выставка «Третьяковка: Другая редакция» проходит при поддержке группы компаний «Инград».

Приобщиться к моде и дизайну. 28 (с 12:00 до 20:00) и 29 (с 12:00 до 23:00) июля в клубе Gipsy пройдет Concept M/Picnic — международный фестиваль альтернативной моды и дизайна в формате летнего пикника. Гостей ждут более 100 дизайнеров из 15 стран, музыкальный марафон от Megapolis Fm, beauty зона, большая детская зона и фуд корт.

Сходить на бранч. Последнее воскресенье июля — отличный повод сходить на бранч. К тому же, ресторан «Восход» в парке «Зарядье» приглашает! Гостей ждут с 12:00 до 17:00. В меню икра, игристое и прочие гастрономические радости, которые сделают ваш выходной еще лучше.

Ну а если вы на выходные умчали в Санкт-Петербург, то докладываем: там пройдет фестиваль Present Perfect. В этом году фест меняет адрес прописки, переехав из индустриальной окраины Петербурга в идеальную локацию на набережной в гавани Васильевского острова. Все 5 сцен PPF расположатся на территории порта «Севкабель», в том самом фантастическом месте, где Нева впадает в Финский залив. пространство Present Perfect вдохновленно эстетикой микрогорода со своей площадью, набережной и другими важными объектами, позволяющими ему на двое суток стать независимым и ярким дополнением развивающейся инфраструктуры гавани Васильевского острова. Самая масштабная сцена фестиваля, представленная в партнерстве с «Билайн», станет главным театром действий, картина которого может измениться в любой момент. Для этого, здесь будут использоваться крупные кинетические объекты, которые сродни калейдоскопу, смогут изменить привычные сценические объекты в причудливые сочетания внушительного размаха. Среди исполнителей — Flaty, Aux 88, Ellen Allien и другие.