Бесплатно: 10 фильмов, чтобы провести вечер с удовольствием

Это подборка не на какую-то тему, как обычно, а просто про хорошее кино последних лет. Такое, которое понравилось зрителям и нам, конечно.

Ветреная река

Ветреная река

Элизабет Олсен. В горах индейской резервации убили местную девушку. Расследовать преступление ФБР посылает молодую и не очень опытную сотрудницу, которая быстро понимает, что без помощи хорошо знающего местность охотника ей в деле не разобраться. В этой суровой глуши не стоит ждать помощи, и рассчитывать герои могут только на себя. Добротный детективный триллер с Джереми Реннером

Легенда

Легенда

Фильм рассказывает историю близнецов Реджи и Ронни Крэй, культовых фигур преступного мира Великобритании 1960-х. Братья возглавляли самую влиятельную бандитскую группировку Ист-Энда, а в их послужном списке были вооруженные грабежи, рэкет, поджоги, покушения, убийства и собственный ночной клуб. Это одна из самых крутых ролей Тома Харди , за которую он заслуживает сразу два «Оскара».

Ван Гог. С любовью, Винсент

Ван Гог. С любовью, Винсент

История жизни и загадочной смерти Ван Гога, нарисованная масляными красками на холсте. Больше ста художников работало в технике и стилистике великого мастера, чтобы создать шедевр, номинированный на «Оскар-2018».

Он и Она Он и Она Французская комедийная драма о любви и жизни Виктора — начинающего писателя, не терпящего критики, и Сары — магистра классической поэзии, с радостью взявшейся за его тексты. Все началось со случайной встречи в баре, которая переросла в 45 лет брака.

Выстрел в пустоту

Выстрел в пустоту

Биржевик Джейкоб виновен в аварии и попал в тюрьму. Чтобы выжить, ему приходится мимикрировать под окружение и примкнуть к банде. Выйдя на свободу, он хочет вернуться к прежней жизни, но криминальный мир не отпускает так просто. Джейкобу дали задание убить босса конкурирующей группировки. Главную роль играет Николай Костер-Вальдау , Джейме Ланнистер из «Игры престолов».

Идеальные незнакомцы

Идеальные незнакомцы

Компания старых друзей собралась поужинать, и речь зашла о секретах, которые таит в себе телефон каждого современно человека. Все, конечно, задекларировали, что уж они-то открыты и живут без тайн, и согласились зачитывать вслух все сообщения, что придут к ним во время ужина, и еще звонки принимать по громкой связи. О, сколько им открытий чудных… У фильма очень хороший конец, не в смысле хеппи-энда, а в смысле авторской задумки. Обязательно досмотрите картину до титров.

Служанка

Служанка

Мошенник по прозвищу Граф положил глаз на состояние богатой наследницы Хидеко. Его план прост: Граф внедряет в поместье Хидеко молодую воровку Соке, её задача — помочь мужчине очаровать затворницу. Но внезапно для всех служанка влюбляется в свою госпожу. Красивая драма, которая понравится не только любителям корейского кино.

Голос монстра

Голос монстра

Это история мальчика, чья мама заболела. Коннору пришлось рано повзрослеть и взвалить на себя гору проблем: отцу, у которого новая семья, не до него, мама без сил, одноклассники издеваются, а по ночам приходят кошмары. Но когда всё стало совсем плохо, появился огромный монстр из старого тисового дерева. Он пришел, чтобы помочь. Экранизация романа со сложной судьбой: его начала писать больная раком Шиван Дауд, а после её смерти работу над книгой продолжил писатель Патрик Несс

Патерсон

Патерсон

Молодой парень по имени Патерсон работает водителем автобуса, пишет стихи в стол, каждый вечер гуляет с собакой и ходит в местный бар. Для счастья ему надо совсем чуть-чуть: немного вдохновения, интересные люди вокруг и его жена, одержимая музыкой, искусством, выпечкой, вышивкой и всем, что взбредет ей в голову. Простые радости, которые стоит научиться ценить всем.

Вторая жизнь Уве Вторая жизнь Уве Уве — старый сердитый зануда, достающий всех соседей. Он впадает в ярость при виде брошенного не туда мусора или неправильно припаркованной машины. И злится на легкомысленную семейку новосёлов, в которой папаша и гвоздя вбить не способен. Зато Уве умеет всё. В доме и в гараже у него всегда идеальный порядок. Как и в мыслях, где есть четкий план покончить жизнь самоубийством. Вот только всё время кто-то мешается. Этот фильм, номинированный на «Оскар-2017» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», можно посмотреть и с семьей, и в уютном одиночестве.