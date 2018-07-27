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Измайловцы станут участниками мастер-класса «ПаркАрт»
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Измайловцы станут участниками мастер-класса «ПаркАрт» 

Управа района Измайлово города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Все желающие 25 июля примут участие в природоохранном мероприятии, в рамках экологического проекта Беsедка.
Участники мастер-класса акции «ПаркАрт», которая существует с 2016 года, в соседнем районе Восточное Измайлово распишут оголенные участки деревьев акриловыми красками.
— Художники-волонтеры расписывают своими картинами морозобоины на деревьях. Цель акции — красота и польза для природы! — подчеркнули в «Мосприроде».
Через оголенные участки ствола — морозобоины, дупла, в дерево проникают проникают споры грибов, бактерии и лишняя влага. Они провоцируют гниение, и дерево можно потерять. Каждый из нас неоднократно видел в парках деревья с пятнами краски, как коленки ребенка в зеленке. Именно с той же целью и закрашивают морозобоины. Однако три года назад художники волонтеры вместе с сотрудниками «Мосприроды» начали делать эти радующими глаз гостей парков и спасительные для дерева мероприятия.
За это время в природных парках ВАО — в Измайловском, Терлецком, Косинском и Кусковском парках — появилось в общей сложности порядка 50 работ. Профессионалы и начинающие художники из изостудий, дети и взрослые — волонтером акции может стать каждый.
Мастер-класс начнется в 19.00 по адресу: Измайловский проспект, д. 93, к. 3.
Заявку необходимо оставить заранее по телефону: 8 (499) 367-89-18, по электронной почте: ecopros.izm@gmail.com или сообщением в социальные сети Мосприрода ВАО.
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