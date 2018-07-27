Путь к долголетию нашли юные измайловцы

На базе ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» прошла познавательно-воспитательная игра «Долголетоведение», в ходе которой дети, посещающие отделение дневного пребывания, в игровой форме узнали о главных законах жизни.

Увлекательное путешествие 19 июля приготовили для ребят организаторы. Разговор о старшем поколении стал первой остановкой. Этот блок «Уважай старость-это твое будущее» учил детей понимать старость. Дети нарисовали свое генеалогическое древо, вспоминая бабушек и дедушек, их заслуги и просто истории из жизни. Вместе с ведущими измайловцы рассматривали картины художников, обсуждали ключевые понятия «любовь», «уважение», «одиночество», собирали пословицы и поговорки. Подростки также моделировали ситуации в транспорте и искали верное поведение по отношению к старшим, играли в тимуровцев.

Подготовка сознания подрастающего поколения к принятию людей, не похожих на них, людей с ограниченными возможностями здоровья стала следующим этапом. «Инвалид — не инвалид! Люди так не делятся. Научиться быть вместе» — таков был лозунг этой станции. Испытанием для ребят стала попытка на время стать «другими». Ребята разговаривали друг с другом с полным ртом, набитым конфетами, писали своё имя в неудобных перчатках и прихватках, ловили мяч, постепенно убирая конечности. Все участники мероприятия через эту игру поняли, насколько трудно инвалиду интегрироваться в общество, и что, увидев такого человека на улице, ему нужно обязательно помогать. Но другой стороной разговора стало и то, что кроме физических ограничений здоровья эти люди зачастую мало отличаются, и среди них есть прекрасные собеседники и будущие друзья.

«Экоурок. Не дадим мусору убить нашу планету» — стал завершающим блоком мероприятия. Как разумно использовать экологические ресурсы нашей планеты, как защитить от захламления отходами и сохранить природу — эти вопросы стали ключевыми в этом этапе. Дети сортировали по коробкам бытовые отходы и спасались от мутантов, а также рисовали предупреждающие знаки об опасности.

Путь к долголетию вовсе несложен, он ведь природой в нас с вами заложен, — старались донести организаторы воспитательной игры. Каждый человек по своей сути должен уважать старших и чтить своих предков, относиться с пониманием к людям с ограниченными возможностями здоровья, сохранять в мире и чистоте нашу планету Земля. Получив нужные знания, ребята теперь будут самостоятельно применять их в различных жизненных ситуациях.

Мероприятие было организовано в рамках программы «Московская смена — 2018», прошла игра «Долголетоведение». Мероприятие вели заведующие ОСО ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово» Малова Л. С., Бушнева С. С., Горлова Ю. В.