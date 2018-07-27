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Мишель Уильямс тайно вышла замуж
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Мишель Уильямс тайно вышла замуж 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Американская актриса Мишель Уильямс решилась вновь устроить свою судьбу. Мишель тщательно оберегает личную жизнь от общественности, но подтвердила информацию о тайном бракосочетании с музыкантом Филом Элверумом.
Ранее в интервью известному издательству Уильямс сообщила, что в то время, как номер будет напечатан, она уже выйдет замуж за певца и автора песен, с которым ее познакомил их общий друг. Церемония прошла в Адирондаке на северо-востоке штата Нью-Йорк. На тихом семейном торжестве присутствовали несколько друзей и дети жениха и невесты от предыдущих браков. Известно, что у Фила, как и у Мишель, также есть дочь.
Отношения с Элверумом 37-летняя актриса назвала особенными. В интервью, вышедшем около 10 лет назад после смерти бывшего партнера Мишель Хита Леджера, звезда рассказала, что никогда не сдавалась в вопросе любви. Актриса поделилась воспоминаниями с 12-летней дочерью: «Твой папа полюбил меня до того, как я стала знаменитой, у меня появилась красивая одежда и все стали обращать на меня внимание».
Уильямс пояснила, что со времени смерти Хита Леджера перестала делиться информацией о личной жизни. Звезда Голливуда позволяет своей единственной дочери выражать себя свободно. В отношениях с Филом актриса также ценит свободу, которую тот ей дает. В жизни музыканта также случилась трагедия. Его супруга, бывшая известным иллюстратором, умерла от рака в 2015 году. Неутешительный диагноз поставили всего через 4 месяца после рождения дочери.
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