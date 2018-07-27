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Встали стеной: жители высоток выставили машины, чтобы остановить строителей дороги
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Встали стеной: жители высоток выставили машины, чтобы остановить строителей дороги 

ngs.ru 6 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня утром, 27 июля, жители двух домов в Краснообске под Новосибирском увидели у себя под окнами строительную технику — она ломала бордюры и тротуары около домов.
По словам жительницы 16-этажного дома № 225 Анны Захаровой, так жильцы дома узнали, что через их двор хотят построить техническую дорогу для строительной техники к площадке с будущим детским садом неподалёку.
Как утверждает жительница, к домам № 225 и 226 приехали две машины: КАМАЗ и экскаватор. Рабочие на экскаваторе начали ломать тротуарную плитку и бордюры около домов, а потом складывали остатки в грузовик. Захарова утверждает, что эту плитку жильцы домов выкладывали сами.
«Разговоры идут об этом давно — о том, что будет строительство детского сада, что нужен проезд. Этот проезд они должны были организовать от внешней границы наших домов, не через наши подъезды и нашу детскую площадку. И должны соблюдать действующее градостроительное законодательство — не строить дорогу ближе 6 метров от домов. Они на всё это наплевали», — рассказала корреспонденту НГС Анна Захарова.
Техническая дорога, которую собирается построить подрядная организация — «Управление капитального строительства» Новосибирской области, как утверждает Анна, будет находиться на расстоянии буквально 1 метра от подъездов.
«А администрация нам говорит: «Вы же хотите, чтобы вам построили детский сад?». Мы хотим, чтобы нам построили детский сад, у меня у самой маленькие дети. Но чтобы ездить к нему — вы постройте специальную дорогу, по которой вы будете ездить, по которой будут идти груженые КАМАЗы. Это просто опасно — мы не сможем выйти из нашего подъезда, он выходит прямо на проезжую часть, по которой будет идти строительная техника. Наши дети просто не доживут до открытия этого детского сада», — возмущается Анна Захарова.
Кроме того, как рассказала НГС другая жительница дома, Анна Ноздрюхина, дорогу планируют проложить не только через дворы, но и через детскую площадку, которая окружена деревьями.
Чтобы зелёную зону не тронула техника, жители выставили собственные автомобили, преградив ей путь.
Строительство в этом месте дороги законно, пояснил корреспонденту НГС заместитель главы Краснообска по вопросам строительства и ЖКХ Юрий Чащин.
«Участок земли внутри второго полукольца посёлка Краснообск отмежёван и передан в администрацию Новосибирского района. В их полномочиях являются строительство и эксплуатация социальных объектов — детских садов, школ и так далее. Они намереваются построить детский сад, которого нам не хватает», — рассказал Юрий Чащин.
Он добавил, что 30 июля пройдёт очередное собрание с жильцами домов по вопросу строительства дороги — предыдущие встречи результатов не дали.
В «Управлении капитального строительства» Новосибирской области отказались комментировать устно, и корреспондент НГС отправил официальный запрос.
Появление строительной техники вблизи жилых домов нередко возмущает их жильцов — недавно жители домов в Заельцовском районе вызывали полицию, когда городские власти решили сломать забор вокруг их дворов.
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