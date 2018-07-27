В ДК «Темп» можно будет освоить китайскую гимнастику

Набор в группу оздоровительной гимнастики цигун объявили в доме культуры «Темп» в Бибиреве. На занятия приглашаются все желающие в возрасте от 20 лет и старше, сообщил главный методист учреждения Александр Лобачев.

— На занятиях вы научитесь практиковать оздоровительную гимнастику цигун, приведете в порядок свои суставы и мышцы, избавитесь от многих проблем со здоровьем, обретете радость в жизни, раскроете в себе новый потенциал и обретете новых друзей, — рассказал Лобачев.

Записаться на занятия и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (499) 908-95-08. Количество мест ограничено. Напомним, Дом культуры «Темп» находится по адресу: Шенкурский проезд, дом 3А. (ак)