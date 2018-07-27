Молодое дарование России живет в Вологде

Награды и денежной премии удостоена вологжанка Валентина Черненко. Звание «Молодое дарование России» присвоено студентке вологодского Губернаторского колледжа народных промыслов.

Состязание, главная цель которого — поддержка молодых мастеров, прошла в Чебоксарах. На суд экспертов студентка представила набор «Пермогорские мотивы», состоящий из расписных бочонка, тарелки и половника. Как пояснила сама конкурсантка, ее работа была украшена архангельской росписью, зародившейся в деревнях Пермогорья на берегах Северной Двины. В ее основе — растительные узоры с разнообразными жанровыми сценами из крестьянской жизни, тюльпаны и птица Сирин.

Стоит отметить, что в этом году на конкурс было прислано несколько сотен работ по художественной росписи дерева, металла, фарфора, лаковой миниатюре, керамике, кружеву и другим направлениям. Вологжанка получила диплом победителя и единовременную стипендию в 3 тысячи рублей.