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Берегись поезда: трое школьников из Удмуртии клали камни на рельсы
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Берегись поезда: трое школьников из Удмуртии клали камни на рельсы 

ИА «Сусанин» 5 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Глазов. Удмуртия. Трех подростков из Глазова задержали за опасные игры на железнодорожных путях. По сообщению пресс-службы Кировского линейного отдела МВД России на транспорте, мальчики раскладывали на рельсах камни.
Инцидент произошел в районе перегона Кожиль — Глазов. О подростках в полицию сообщил машинист поезда. Выяснилось, что мальчики 11, 12 и 15 лет приехали на садовые участки вместе с родственниками. Когда ребятам стало скучно, они отправились на железную дорогу. Гуляя вдоль рельсов, школьники придумали, как «развлечься».
Вместе с родителями детей пригласили на профилактическую беседу в полицию. Известно, что все три озорника — из благополучных семей, хорошо учатся в школе, никто не состоит на учете.
Теперь родителям придется ответить за «неисполнение обязанностей».
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