Для юных жителей Тимирязевского организовали экскурсию по усадьбе Дурасова 

Школьники, отдыхающие в летнем лагере в территориальном центре социального обслуживания на Тимирязевской улице, побывали с экскурсией в усадьбе Дурасова. Об этом рассказали в администрации учреждения соцзащиты.
— В рамках программы активного детского отдыха «Московская смена — 2018» для ребят была организована экскурсия по усадьбе Дурасова в МГОМЗ «Люблино». Экскурсия проходила в виде интерактивной программы, — поделился представитель администрации.
Экскурсовод рассказала про историю усадьбы и про экспонаты музея.
ТЦСО «Тимирязевский» расположен по адресу ул. Тимирязевская, д. 10/12. (мю)