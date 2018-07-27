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Неформатное творчество, сызранский стрит-арт и этнографический музей — участницы «iВолги» о своих проектах
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Неформатное творчество, сызранский стрит-арт и этнографический музей — участницы «iВолги» о своих проектах 

Волга Ньюс 5 часов назад
Фото: Волга Ньюс
19-летняя жительница Самары Алена Вильчевская, учась в СГСПУ, придумала творческий проект с одногруппниками. «Мой проект направлен на творчество студентов. На студенческих веснах очень много ограничений по времени и по формату, а мой проект как раз для людей, чье творчество не подошло под этот регламент. Презентацию еще добиваем командой, потому что хотим претендовать на грант. Студенты, чье творчество не подходит под регламент проведения студенческих мероприятий, получают свободу слова на нашей площадке и могут рассказать о своих творениях», — прокомментировала свою идею автор.
Татьяна Кечкина, 29-летняя жительница Сызрани, готовит проект, посвященный арт-искусству: лица людей, прославивших Сызрань, будут изображены на стенах города. Также составят маршрутный лист, по которому можно с легкостью просмотреть все достопримечательности. «Я уже четвертый раз участвую в форуме, поэтому очень надеюсь, что в этом году все получится», — говорит девушка.
19-летняя студентка очного отделения СГЭУ Екатерина Алкаева предложит экспертам создать этнографический музей в Самарской области. «Идея проекта — создание этнографического музея, в котором будут приставлены не только национальности и религии, а именно сущность культуры каждого народа. В этом музее будут собраны различные экспонаты, а также будут рассказывать о сказаниях, обрядах, преданиях. Все остальное планирую разработать на самом форуме. Очень рассчитываю на то, что спикеры смогут помочь с тем, в каком направлении мне стоит двигаться с проектом», — поделилась своими планами Екатерина.
"В моей поездке на «iВолгу» приоритет стоит в познавательной цели. Соответственно, в случае успеха, если мой проект пройдет и я его смогу до конца разработать, то это приятный бонус. Основная цель — это знакомства и саморазвитие", — добавила автор.
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