Велопробег, конкур и «О, да! Еда». Как провести в Екатеринбурге 28-29 июля?

Лето плавно подходит к концу. На этой неделе наступят последние выходные июля, за ними — последний месяц лета. Вместо того, чтобы поддаваться грусти, можно провести время активно и с пользой. Что мы и делаем — смотрим на конкур, предаемся гастрономическим утехам, наслаждаемся музыкой и покоряем Екатеринбург на велосипеде. Это и многое другое — в афише «АиФ-Урал» на 28-29 июля.

Миссия невыполнима: последствия

Шестая часть культовой шпионской истории. По сюжету шпиону Итану Ханту вновь придется спасать мир, и на этот раз от ядерного оружия. За радиоактивным веществом, которое является главным составляющим оружия, охотятся много людей, в том числе и правительство. Но оно все равно попадает в руки руководителя террористической группы «Синдикат» Соломона Лейна. Он создает два взрывных устройства, а Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, всеми силами пытаются предотвратить катастрофу.

Когда: премьера с 26 июляГде: во всех кинотеатрах ЕкатеринбургаВход: от 100 до 740 руб Билль и Себастьян: приключения продолжаются

Продолжение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. Сентябрь 1945 года, французская горная деревушка празднует окончание войны. Себастьян вырос — ему уже 10 лет. Вместе с Белль они с нетерпением ждут возвращения Анджелины. Позднее становится известно, что девушка попала в авиакатастрофу в заальпийских лесах. Вся деревня потеряла надежду за исключением дедушки Себастьяна — Цезаря. Он знает Пьера — человека, который может помочь найти Анджелину. На пути к ее спасению мальчику и его собаке предстоит выдержать множество опасностей, пройти через тысячи испытаний и узнать тайну, которая изменит жизнь Белль и Себастьяна навсегда.

Когда: премьера с 26 июляГде: в кинотеатрах «Дом Кино», ТРЦ «Радуга Парк», «Мегаполис», «Карнавал», «Алатырь»Вход: от 100 до 380 руб ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ

О, да! Еда!

В Екатеринбурге в третий раз пройдет гастрономический фестиваль «О, да! Еда!». Гостей ждут кулинарные мастер-классы, зона маркета, спортивные активности: танцы, фитнес, армрестлинг, батуты и насыщенная музыкальная программа. Более подробную информацию о фестивале можно получить на сайте.

Когда: 28 и 29 июляГде: ЦПКиО им. МаяковскогоВход: от 200 до 500 руб. Купить билет.

Венский фестиваль музыкальных фильмов

В субботу, 28 июля, гости смогут увидеть концерт певицы Нелли Фуртадо в швейцарском Базеле. А в воскресенье, 29 июля, посетить фестиваль можно будет всей семьей. На большом экране покажут знаменитый фильм-мюзикл «Мама».

Когда: 28 июля в 20 часов, 29 июля в 19 часовГде: площадка перед главным корпусом УрФУ, улица Мира, 19Вход: свободный

Чемпионат УрФО по автокроссу

На трассе АСК «Березовский» пройдет 4 этап Чемпионата УрФО по автокроссу. Гостей ждет захватывающая гонка, выступление артистов березовской школы танцев CRYSTAL, тест-драйв автомобилей и выступление группы «Пиджаков LIVE».

Когда: 28 июля, в 13 часовГде: Березовский, улица Транспортников, 1/2Вход: свободный

Музыкальный фестиваль новой русской сцены. На одной сцене выступят ЛСП, «Пошлая Молли», Мальбэк и Сюзанна, IC3PEAK, «Щенки».

Когда: 28 июля, в 17 часовГде: летняя площадка TeleclubВход: от 2 тыс. руб Веломагистраль

Движение «Вело-город» устраивает масштабный велопробег «Веломагистраль». Участники смогут проехать маршрут длиной в 50 или 70 километров. На протяжении всего пути будут расположены чек-поинты с водой. Участие можно принимать как в составе огромной колонны, так и пройти все точки самостоятельно. На финише все велосипедисты получат памятные сувениры от организаторов и партнеров мероприятия. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию и оплатить организационный взнос. Подробнее — на сайте.

Когда: 29 июля, с 12 часов. Начало регистрации в 11 часовГде: ДИВСВход: Необходима предварительная регистрация в в мобильном приложении «Вело-Город онлайн» или на сайте Вело-Города. После авторизации нажать кнопку «Я пойду». Когда участие будет подтверждено, необходимо оплатить взнос в 100 рублей

Кавер-фестиваль

В пабе Ben Hall пройдет 108-й кавер-фестиваль. Участие в нем примут группы Иваныч бэнд, Ноль Калорий, Красная скрипка и Огнежар. Ведущий вечера Александр Яшников.

Когда: 29 июля, в 20 часовГде: паб Ben HallВход: свободный

Летофест

В рамках мероприятия состоятся международные соревнования по конкуру «Кубок имени первого Президента РФ Б. Н. Ельцина» и всероссийские соревнований по конкуру «Кубок Федерации конного спорта России». Ожидается, что гостями мероприятия станут жена первого президента России Наина Ельцина , исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов , а также руководители Федерации конного спорта России. Кроме того, посетителей ждут гастрономическая ярмарка, летний цирк и развлечения для детей, фестиваль музыки и выступление Давлет Хан шоу.

Когда: 28 и 29 июля, с 10 до 22 часовГде: КСК «Дубрава2, поселок Верхнее ДубровоВход: бесплатный. Необходима предварительная регистрация http://xn—7sbacgjm7fokcs.xn—p1ai/

СПОРТ

Футбол

На „Екатеринбург Арене“ пройдет первый матч после окончания Чемпионата мира по футболу. Футбольный клуб „Урал“ сразится с махачкалинским „Анжи“.

Когда: 28 июля, в 18.30Где: „Екатеринбург Арена“Билеты: в кассе стадиона, торговом центре „Кировский-Люкс“, ул. Восстания, 50 и в фирменном магазине ФК „Урал“ в ТРЦ „Гринвич“.

Хоккей на траве

Для тех, кто любит экзотику и открывать для себя что-то новое. В Екатеринбурге пройдет Чемпионат Свердловской области по хоккею на траве. В турнире примут участие команды СДЮСШОР №18, СКА-Свердловск и Динамо-2. 28 июля на поле выйдут СКА-Свердловск и СДЮСШОР№18, а 29 июля сразятся Динамо-2 и СКА-Свердловск. Подробности — на сайте.

Когда: 28 и 29 июля, в 11 часовГде: Парк-стадион „Химмаш“, Дагестанская, 1аВход: свободный

НА ЗАМЕТКУ

В преддверии празднования Дня строителя в Екатеринбурге пройдет благотворительный праздник. Гости смогут установить новые рекорды Гиннеса, построив самую высокую пирамиду из двухрублевых монет, или башню из более чем 69 монет на руке. Кроме того, во время мероприятия состоится сбор денег, которые потом будут переданы в фонд „Мы вместе“ на лечение больных детей, а также благотворительный аукцион. Художница Татьяна Дорошенко, нарисует картину, которую можно будет приобрести. Также посетителей ждут выступления кавер-группы We are police, гимнастки Марии Филатовой и эквилибриста Егора Попова . Помимо этого, пройдут мастер-классы и конкурсы. „АиФ-Урал“ подробно писал о мероприятии.

Когда: 2 августа, в 19 часовГде: Плотинка, капсула времениВход: свободный