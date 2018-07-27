Планы на выходные 28–29 июля: концерт на крыше, стихи и Том Круз

Последние выходные июля надо хорошенько запомнить. Рассказываем, чем заняться!

«Миссия невыполнима: Последствия»

https://www.youtube.com/watch?v=pSP1zmgHLCM&t=94s 26 числа на экраны вышел традиционный шпионский боевик с Томом Крузом (56). Очередная миссия Итана Ханта и его команды идет не по плану. Приходится импровизировать!

Выставка на «Флаконе»

С 25 июля на дизайн-заводе «Флакон» проходит международная выставка современного искусства «МОСТ», объединяющая музыку, кино и образование. И красиво, и поучительно.

Адрес: ул. Б. Новодмитровская, 36 «О, да! Еда!»

28 и 29 июля 2018 года в Москве в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!». В этом году все поклонники вкусной еды соберутся в парке «Красная Пресня». Тема 2018 года — экогастрономическое движение Slow Food. Тебя ждут интересные лекции, мастер-классы (куда же без дегустаций), концерты, летний кинотеатр, конкурсы и даже чемпионат по футболу.

Park Live

В этом году на фестивале Park Live 27 июля будет работать Levi’s Tailor Shop. Портные проведут мастер-классы и покажут, как правильно наносить рисунки и граффити, делать вышивку, ставить клепки. Кстати, гостей, пришедших на фестиваль в одежде Levi’s, ждут специальные сюрпризы.

А еще в Парке Горького в этот день ты сможешь сделать blind tattoo в зоне Johnnie Fizz. Приходи!

Адрес: Парк Горького

Ах Астахова . Творческий вечер

29 июля в 20:00 на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» пройдет творческий вечер молодой популярной поэтессы Ирины Астаховой. Загляни обязательно, будет очень душевно. Цена билетов: 1100–3500 рублей.

Pre-party «Пикника „Афиши“»

28 июля, за неделю до «Пикника „Афиши“» команда фестиваля устраивает во дворе бара Noor вечеринку с танцами, песнями, караоке и коктейлями. Начало в 22:00, вход свободный (21+).

Адрес: ул. Тверская, 23 «Руккола»

А еще советуем заглянуть в «Рукколу» и оценить фирменные лимонады (отличный вариант в такую жару). Тебе на выбор огуречный, вишневый или хит сезона — имбирный (290/560 руб.).

Адрес:

Верхняя Радищевская, 19/3, стр. 1 Хорошёвское шоссе, 27, ТРЦ «Хорошо!»

ул. Никольская, 8/1, стр. 1 Климентовский переулок, дом 10, стр. 2 ул. Арбат, 19 ул. Профсоюзная, 104 «Обе две»

https://www.youtube.com/watch?v=338dBJjxj14

А еще в выходные советуем заранее купить билеты на концерт группы «Обе две», который пройдет 1 августа в рамках ежегодного фестиваля Roof Fest. На крыше клуба Chateau de Fantomas группа исполнит саундтрек к фильму «Я худею», который стал главной песней этого лета, и другие хиты.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-28-29-iyulya-kontsert-na-kryshe-stihi-i-tom-kruz/