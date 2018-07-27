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Планы на выходные 28–29 июля: концерт на крыше, стихи и Том Круз
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Планы на выходные 28–29 июля: концерт на крыше, стихи и Том Круз 

Peopletalk 5 часов назад
Фото: Peopletalk
Последние выходные июля надо хорошенько запомнить. Рассказываем, чем заняться!
«Миссия невыполнима: Последствия»
https://www.youtube.com/watch?v=pSP1zmgHLCM&t=94s  26 числа на экраны вышел традиционный шпионский боевик с Томом Крузом (56). Очередная миссия Итана Ханта и его команды идет не по плану. Приходится импровизировать!
Выставка на «Флаконе»
С 25 июля на дизайн-заводе «Флакон» проходит международная выставка современного искусства «МОСТ», объединяющая музыку, кино и образование. И красиво, и поучительно.
Адрес: ул. Б. Новодмитровская, 36  «О, да! Еда!»
28 и 29 июля 2018 года в Москве в пятый раз пройдет большой летний фестиваль «О, да! Еда!». В этом году все поклонники вкусной еды соберутся в парке «Красная Пресня». Тема 2018 года — экогастрономическое движение Slow Food. Тебя ждут интересные лекции, мастер-классы (куда же без дегустаций), концерты, летний кинотеатр, конкурсы и даже чемпионат по футболу.
Park Live
В этом году на фестивале Park Live 27 июля будет работать Levi’s Tailor Shop. Портные проведут мастер-классы и покажут, как правильно наносить рисунки и граффити, делать вышивку, ставить клепки. Кстати, гостей, пришедших на фестиваль в одежде Levi’s, ждут специальные сюрпризы.
А еще в Парке Горького в этот день ты сможешь сделать blind tattoo в зоне Johnnie Fizz. Приходи!
Адрес: Парк Горького
Ах Астахова. Творческий вечер
29 июля в 20:00 на площадке под открытым небом «Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде» пройдет творческий вечер молодой популярной поэтессы Ирины Астаховой. Загляни обязательно, будет очень душевно. Цена билетов: 1100–3500 рублей.
Pre-party «Пикника „Афиши“»
28 июля, за неделю до «Пикника „Афиши“» команда фестиваля устраивает во дворе бара Noor вечеринку с танцами, песнями, караоке и коктейлями. Начало в 22:00, вход свободный (21+).
Адрес: ул. Тверская, 23  «Руккола»
А еще советуем заглянуть в «Рукколу» и оценить фирменные лимонады (отличный вариант в такую жару). Тебе на выбор огуречный, вишневый или хит сезона — имбирный (290/560 руб.).
Адрес:
Верхняя Радищевская, 19/3, стр. 1  Хорошёвское шоссе, 27, ТРЦ «Хорошо!»
ул. Никольская, 8/1, стр. 1  Климентовский переулок, дом 10, стр. 2  ул. Арбат, 19  ул. Профсоюзная, 104  «Обе две»
https://www.youtube.com/watch?v=338dBJjxj14
А еще в выходные советуем заранее купить билеты на концерт группы «Обе две», который пройдет 1 августа в рамках ежегодного фестиваля Roof Fest. На крыше клуба Chateau de Fantomas группа исполнит саундтрек к фильму «Я худею», который стал главной песней этого лета, и другие хиты.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/plany-na-vyhodnye-28-29-iyulya-kontsert-na-kryshe-stihi-i-tom-kruz/
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