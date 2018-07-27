Спасли и уехали: молодая мама из Башкирии ищет мужчин, которые отвоевали у реки ее жизнь и детей

Купаться стоит только на разрешенных пляжах, где дежурят спасатели

Неожиданный поворот получила история с утонувшим 25 июля на реке Сим 38-летним мужчиной. У погибшего осталась жена и двое маленьких детей, но только лишь благодаря помощи двух смелых парней, которые бросились на выручку. Вытащив утопающих на берег, они оказали им первую помощь и, не дожидаясь благодарностей, уехали. Сейчас спасенная женщина ищет героев и хочет поблагодарить их за мужество и неравнодушие.

Ничто не предвещало беды

Это был жаркий летний день. Супруги Гариповы взяли детей и отправились отдыхать на реку Сим. Солнце клонилось к горизонту, и семья засобиралась домой, но роковая случайность нарушила все планы и перевернула жизнь вверх дном.

Надувной детский круг, который лежал у самой кромки воды, начало относить от берега. Семилетняя дочка Миляуши прыгнула в реку и попыталась его достать.

— В тех местах дно мелкое, по колено обычно. Но если отойти чуть подальше, там две реки встречаются, резко глубина идет, как пропасть, и течение сильное, она туда и угодила, ее уносить стало, за ней Айрат бросился, а там и я, пятилетний сын за нами побежал, паниковать все начали, — рассказала спасенная женщина.

Едва сам не утонул

Силы Миляуши были на исходе и она начала тонуть. И вдруг увидела, как с берега за ними бросились трое мужчин: двое выхватили из воды детей, а третий подплыл к ней и потянул к берегу. В предобморочном состоянии Миляуша видела, что кто-то из тех парней поплыл за Айратом, которого уже успело вынести на середину реки. Но он начал выбиваться из сил, и сам чуть не утонул, поэтому вернулся один.

Не стали ждать и уехали

На берегу мужчины оказали Миляуше и детям первую помощь, вызвали спасателей и медиков, и дождавшись их, уехали. В суматохе и из-за дикого стресса Миляуша не спросила имен своих спасителей, и плохо помнит, как они выглядят, но очень хочет отблагодарить их за спасение своей жизни и главное, жизни детей. Женщина просит героев отозваться и позвонить ей.

Если вы знаете отважных мужчин, о которых идет речь, вы можете написать нам в редакцию АДРЕС или позвонить по телефону 8-347-286-51-96. Мы подскажем, как связаться с Миляушой.

Только цифры

Как сообщает МЧС республики, с начала купального сезона утонули 33 человека. Основными причинами трагедий были и остаются купание в необорудованных местах и нетрезвом состоянии. Дети же гибнут в основном из-за невнимательности взрослых.

Ранее Ufa1 писал как вести себя в ситуации, когда начинаешь тонуть. Не нужно паниковать, стоит сосредоточиться и пытаться помочь себе самостоятельно, или сделать так, чтобы вас заметили.