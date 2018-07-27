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На гастрономическом фестивале «Аркаима» на Урале установят «Археологическую» полевую кухню
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На гастрономическом фестивале «Аркаима» на Урале установят «Археологическую» полевую кухню 

ТАСС 5 часов назад
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. /ТАСС/. Полевая кухня с блюдами, которые традиционно готовятся участниками археологических раскопок в «Аркаиме», будет установлена на фестивале традиционной кухни народов Южного Урала, который впервые в этом году пройдет в этом заповеднике 18 августа. Об этом в пятницу сообщила ТАСС начальник музейного отдела заповедника Мария Макурова.
Аркаим — укрепленное поселение бронзового века (XXI-XVIII вв. до н. э.), обнаруженное в 1987 году на юге Челябинской области при строительстве водохранилища. Поселение было создано по заранее продуманному плану, с четкой градостроительной идеей, сложной архитектурой. Здесь занимались металлургией, ткацким и гончарным делом, скотоводством.
"Мероприятия, которые проводятся на «Аркаиме», пользуются большим спросом и успехом, мы бы хотели еще больше разнообразить быт наших туристов и для этого приняли решение провести первый фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала «Августовские Спасы».
"Аркаим" — это место, которое открыли благодаря археологической экспедиции, и как ни странно, данная кухня тоже обусловлена определенными традициями, поэтому мы представим на фестивале традиционную «археологическую» полевую кухню. Но главное — это история и традиции народов, проживающих в этих краях, поэтому мы сможем «попробовать» их традиции на вкус в исторических декорациях: между последней сохранившейся на Южном Урале ветряной мельницей и этнографическим музеем «Казачья усадьба», — сказала она.
Она добавила, что гости фестиваля также станут зрителями театрализованного представления об истории Южного Урала. «Для этого приглашены творческие коллективы, которые обыграют в спектаклях исторические сюжеты. Можно будет увидеть несколько инсценировок, посвященных казачеству Южного Урала XVIII-XIX веков, яркие батальные сцены, костюмы и оружие того времени», — уточнила Макурова.
По словам организаторов, фестиваль объединит в себе несколько традиционных праздников — яблочный, медовый и хлебный спас, поэтому здесь будет развернута ярмарка с дегустацией традиционных блюд русская, татарская, нагайбагская и башкирская кухни. «Уже заявились несколько коллективов и кухонь. Интересна нагайбакская кухня, как и вся их самобытная культура, впитавшая древние языческие мотивы, мусульманские и христианские традиции», — добавила Макурова.
В 1991 году решением Совета министров РСФСР территорию аркаимской долины и еще 15 окрестных участков с археологическими памятниками древней культуры объявили заповедными. Здесь был создан историко-культурный заповедник «Аркаим», который является структурным подразделением Министерства культуры Челябинской области и осуществляет музейную, охранную, научную и туристскую деятельность. Ежегодно в окрестностях заповедника российские и зарубежные ученые проводят археологические работы.
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