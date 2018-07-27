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Боярский элегантно осадил ведущего «Доброго утра»
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Боярский элегантно осадил ведущего «Доброго утра» 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Михаил Боярский стал героем очередного выпуска программы «Доброе утро». Со знаменитым артистом в его родном Санкт-Петербурге встретился ведущий Сергей Бабаев вместе со своей коллегой Мариной Ким.
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Михаил Боярский признался в нелюбви к поклонникамВсенародно любимый актер начинает раздражаться, когда видит в зрительном зале одно и тоже лицо, а аплодисменты до начала спектакля считает дурным тономТемой программы стали «Питерские маршруты от народного артиста РСФСР Михаила Боярского». Ведущий попросил «главного мушкетера страны» рассказать, что, по его мнению, стоит посмотреть в городе. При этом он перечислил несколько «визитных карточек» Питера, таких как Исаакиевский собор и Ростральные колонны, назвав их тривиальными.
Михаил Сергеевич слегка удивился такому утверждению, но, как интеллигентный человек не стал указывать на явно невежественное высказывание. Вместо этого он дал ответ в стиле Джорджа из книги «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома К. Джерома. «Пойдите в Летний Сад. Там такие люди ходили по этому саду… Можно быть причастным к этой прогулке», — посоветовал артист.
Вопрос Бабаева взбесил продюсера Евгения Фридлянда. Он весьма в крепких выражениях охарактеризовал поведение ведущего в своем посту на Facebook. Пользователи согласились с его мнением, что сотрудники телевидения, порой, поражают своей безграмотностью и глупостью.
Автор поста на это заметил, что с удовольствием бы засадил ведущему хук справа, но Боярский, как воспитанный человек просто отправил его в сад. В Летний сад, уточнил продюсер, пишет сайт Dni.ru.
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