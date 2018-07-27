Бросили в 90-х. Как в Воронежской области возрождают яблоневые сады

Первый урожай надеются получить уже в 2020 году. В Панинском районе возрождают яблоневые сады, которые посадили в 50-е годы, а в 90-е — бросили. При этом большую часть всех расходов оплачивает государство. О том, как ухаживают за молодыми деревьями и что делают со старыми — в сюжете «Вести-Воронеж». Александр Малашенков проводит за рулем трактора целый день. Этим яблоням всего два года и они ни в коем случае не должны зарасти травой, поэтому междурядье постоянно обрабатывают. А там где техника может повредить деревце, прополку делают вручную. Поливают сад только в самую сильную жару, обычно хватает дождя. Садоводы говорят, главное — сохранить лист, чтобы не поели вредители. В этом году главный враг — тля. Для борьбы с ней приходится обрабатывать деревья химикатами. Если этого не делать, хорошего сада не вырастить. — Сад будет угнетаться, и саженцы будут умирать, как человек вот болеет, болеет, а потом умирает. Лист вянет и всё, — сообщил механизатор Александр Малашенков.

Яблоневые сады в Панинском районе, у поселка Первомайский разбили в 1950-х. А в 90-е, когда в Россию хлынул поток дешевых яблок из Европы, их просто бросили. Это остатки старого сада, который был посажен еще в советское время. Сейчас он полностью зарос и больше похож не на сад, а на какой-то дремучий лес, набрать яблок для себя здесь наверно еще можно, но использовать в промышленных масштабах этот сад уже нельзя. В 2016 году началось возрождение. Часть старого сада уже раскорчевали. Корни идут в дело — из них делают угли для шашлыков. Каждый год сажают молодые яблони. Сорта кислосладкие, привычные воронежцам — спартан, лобо, и ещё пару десятков других. Первые яблоки надеются получить в 2020 году. До 80% всех расходов на закладку сада и дальнейший уход оплачивает государство.