Бросили в 90-х. Как в Воронежской области возрождают яблоневые сады 

Первый урожай надеются получить уже в 2020 году. В Панинском районе возрождают яблоневые сады, которые посадили в 50-е годы, а в 90-е — бросили. При этом большую часть всех расходов оплачивает государство. О том, как ухаживают за молодыми деревьями и что делают со старыми — в сюжете «Вести-Воронеж». Александр Малашенков проводит за рулем трактора целый день. Этим яблоням всего два года и они ни в коем случае не должны зарасти травой, поэтому междурядье постоянно обрабатывают. А там где техника может повредить деревце, прополку делают вручную. Поливают сад только в самую сильную жару, обычно хватает дождя. Садоводы говорят, главное — сохранить лист, чтобы не поели вредители. В этом году главный враг — тля. Для борьбы с ней приходится обрабатывать деревья химикатами. Если этого не делать, хорошего сада не вырастить. — Сад будет угнетаться, и саженцы будут умирать, как человек вот болеет, болеет, а потом умирает. Лист вянет и всё, — сообщил механизатор Александр Малашенков.
Яблоневые сады в Панинском районе, у поселка Первомайский разбили в 1950-х. А в 90-е, когда в Россию хлынул поток дешевых яблок из Европы, их просто бросили. Это остатки старого сада, который был посажен еще в советское время. Сейчас он полностью зарос и больше похож не на сад, а на какой-то дремучий лес, набрать яблок для себя здесь наверно еще можно, но использовать в промышленных масштабах этот сад уже нельзя. В 2016 году началось возрождение. Часть старого сада уже раскорчевали. Корни идут в дело — из них делают угли для шашлыков. Каждый год сажают молодые яблони. Сорта кислосладкие, привычные воронежцам — спартан, лобо, и ещё пару десятков других. Первые яблоки надеются получить в 2020 году. До 80% всех расходов на закладку сада и дальнейший уход оплачивает государство.
— Я во многих странах был, и за опытом ездили, смотрели, все-таки наше яблоко самое вкусное. И местные жители говорят и жители Воронежа, что всё-таки это другие вкусовые качества, поэтому будущее за нашим яблоком, — рассказал директор сельхозпредприятия Геннадий Ползиков. Но чтобы будущее действительно было за отечественными яблоками, нужно еще очень сильно потрудиться. Как говорят специалисты, пока наших плодов хватает только до декабря, после Нового года воронежцы едят по большей части импортные яблоки. Глеб Стародубцев, Виктор Щеглов