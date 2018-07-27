Записаться в творческие студии и кружки ДК «Заречье» в Некрасовке можно будет с 1 августа

По традиции с 1 августа открывается запись на новый творческий сезон. Записаться в творческие студии и кружки Дома культуры «Заречье» района Некрасовка можно через портал госуслуг.

Условия:

— зачисление производится на основании заявления с последующим оформлением договора;

— зачисление производится в порядке очередности поступления заявлений;

— отказ на зачисление может быть только по причине несвоевременного оформления договора или отсутствия мест;

— в случае неявки заявителя для подписания договора в течение семи дней заявление аннулируется;

— документы принимаются работниками Дома культуры с 10.00 до 20.00 часов.

Для заключения договора о приеме в творческие студии и кружки по интересам необходимо иметь:

— паспорт заявителя;

— свидетельство о рождении ребенка;

— оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий в выбранные вами коллективы, выданной не более чем за три месяца до даты подачи заявления.

Подача и регистрация заявлений производится через Портал городских услуг города Москвы по адресу www.mos.ru в разделе «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» путем заполнения электронного заявления.

Если вам неудобно или у вас нет возможности подать заявление через Портал городских услуг города Москвы, специалисты ДК окажут вам помощь в оформлении и подачи заявления непосредственно в Доме культуры «Заречье» по адресу г. Москва, ул. 1-я Вольская, д. 11. (ис)