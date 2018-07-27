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Записаться в творческие студии и кружки ДК «Заречье» в Некрасовке можно будет с 1 августа
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Записаться в творческие студии и кружки ДК «Заречье» в Некрасовке можно будет с 1 августа 

Управа района Некрасовка 4 часа назад
Фото: Управа района Некрасовка
По традиции с 1 августа открывается запись на новый творческий сезон. Записаться в творческие студии и кружки Дома культуры «Заречье» района Некрасовка можно через портал госуслуг.
Условия:
— зачисление производится на основании заявления с последующим оформлением договора;
— зачисление производится в порядке очередности поступления заявлений;
— отказ на зачисление может быть только по причине несвоевременного оформления договора или отсутствия мест;
— в случае неявки заявителя для подписания договора в течение семи дней заявление аннулируется;
— документы принимаются работниками Дома культуры с 10.00 до 20.00 часов.
Для заключения договора о приеме в творческие студии и кружки по интересам необходимо иметь:
— паспорт заявителя;
— свидетельство о рождении ребенка;
— оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий в выбранные вами коллективы, выданной не более чем за три месяца до даты подачи заявления.
Подача и регистрация заявлений производится через Портал городских услуг города Москвы по адресу www.mos.ru в разделе «Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества» путем заполнения электронного заявления.
Если вам неудобно или у вас нет возможности подать заявление через Портал городских услуг города Москвы, специалисты ДК окажут вам помощь в оформлении и подачи заявления непосредственно в Доме культуры «Заречье» по адресу г. Москва, ул. 1-я Вольская, д. 11. (ис)
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