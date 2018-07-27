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Фестиваль по хмелеводству проведут в Ликино‑Дулеве 8 сентября
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Фестиваль по хмелеводству проведут в Ликино‑Дулеве 8 сентября 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
В деревне Степановка городского округа Ликино-Дулево 8 сентября пройдет традиционный фестиваль «Гуслицкий хмель», событие посвящено культуре хмелеводства, сообщается на официальном сайте муниципалитета.
«Фестиваль «Гуслицкий хмель», посвященный неповторимой традиционной культуре хмелеводства, пройдет 8 сентября в деревне Степановка городского округа Ликино-Дулево. На этой земле был выведен местный сорт хмеля — «гусляк». До 60-х годов ХХ века гуслицкий хмель занимал первые места на международных выставках», — говорится в сообщении.
По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие стартует в 12:00. Подробности можно узнать по телефонам: 8 (496) 422-09-79, 8 (915) 012-35-37.
Впервые «Гуслицкий хмель» прошел в деревне Степановка 2 сентября 2017 года. Здесь работал городок старинных русских аттракционов «Закрутиха», все игровые развлечения которого были разработаны и восстановлены по картинам, гравюрам, фотографиям и описаниям XVIII — XX веков. Каждое поселение представило различные виды гастрономических и косметических продуктов из трав, ягод, фруктов и хмеля.
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