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Целую тонну мороженого раздадут участникам молодежного фестиваля
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Целую тонну мороженого раздадут участникам молодежного фестиваля 

Нижегородская правда 4 часа назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comЦелую тонну мороженого раздадут участникам молодежного фестиваля28 июля на Нижневолжской набережной во второй раз пройдет фестиваль «#ВсеСвои», посвященный актуальной молодежной культуре. Организатором мероприятия выступили Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода, департамент спорта и молодежной политики администрации, МАУК «Рождественская сторона» и Региональная Лига КВН «Нижний Новгород».
Территория новой набережной соберет на одной площадке самых ярких, современных представителей молодежи города. В рамках фестиваля будет работать много интерактивных площадок: образовательный лекторий на актуальные темы, спортивная зона от «Gold Fitness», йога, танцы, пилон, благотворительная акция «Гардероб», детская зона, парад волонтеров ЧМ-2018, автовыставка нижегородских клубов, живая музыка, а также раздача тонны мороженого. Кроме того, гостей фестиваля ждет большое количество подарков и призов. Вход свободный. Подробная информация в официальной группе: https://vk.com/festnn2018.
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