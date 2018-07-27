Целую тонну мороженого раздадут участникам молодежного фестиваля

pixabay.comЦелую тонну мороженого раздадут участникам молодежного фестиваля28 июля на Нижневолжской набережной во второй раз пройдет фестиваль «#ВсеСвои», посвященный актуальной молодежной культуре. Организатором мероприятия выступили Молодежная палата при городской Думе Нижнего Новгорода, департамент спорта и молодежной политики администрации, МАУК «Рождественская сторона» и Региональная Лига КВН «Нижний Новгород».

Территория новой набережной соберет на одной площадке самых ярких, современных представителей молодежи города. В рамках фестиваля будет работать много интерактивных площадок: образовательный лекторий на актуальные темы, спортивная зона от «Gold Fitness», йога, танцы, пилон, благотворительная акция «Гардероб», детская зона, парад волонтеров ЧМ-2018, автовыставка нижегородских клубов, живая музыка, а также раздача тонны мороженого. Кроме того, гостей фестиваля ждет большое количество подарков и призов. Вход свободный. Подробная информация в официальной группе: https://vk.com/festnn2018.