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В чем отличие бобыля от мужика
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В чем отличие бобыля от мужика 

Кириллица 4 часа назад
Фото: Кириллица
Фраза «жить бобылем» сегодня применяется для характеристики холостых мужчин, которые не стремятся к женитьбе и созданию семью. А кто есть такой этот самый бобыль?
Этимология
С XV до XVIII века бобылями в России называли конкретное сословие. В него входили одинокие крестьяне без земельного участка. Таких людей еще именовали «нетяглые», т.е. освобожденные от налога на землю. По мнение летописцев, слово «бобыль» — это адаптированная версия шведского термина boabyle, обозначающего наемного рабочего. Но это не единственная трактовка: есть также латышские и румынские версии со значениями «лентяй» и «батрак».
Кому на Руси жить хорошо?
Бобыли появились на Руси с XV столетия. Это были люди, подписавшие «бобыльскую оброчную запись» — документ, который лишал их прав, но вменял им массу обязанностей, выполнение которых гарантировало получение еды и хоть какой-нибудь одежды. Следовательно, бобылями являлись очень бедные люди, которые практически нанимались в рабство. Бобыли обитали как в сельской местности, так и в городах. Представители этого сословия занимались земельными работами по найму, не брезгуя мелкой торговлей и ремеслом. Они часто жили при монастырях, где обрабатывали церковные наделы. Чтобы пользоваться чужой землей в своих целях, им приходилось платить владельцу надела специальный налог — бобыльщину.
Хронология событий
Первое летописное упоминание о бобылях датируется 1500 годом. Основное рабочее население русских земель относилось к ним с презрением: их считали тунеядцами и гуляками. Подобное мнение о них сложилось в первую очередь потому, что бобылям делали налоговую «скидку». До 1679 года они отрабатывали только половину стандартного набора повинностей (тягла). В конце XVII века бобылей и бобылок (бедных вдов), у которых в собственности имелся личный двор, приравняли по размеру тягла к обычным крестьянам. Данная мера оказалась действенной: в 1718 году сословие бобылей стало полноценной частью крестьянской общины.
Бобыли в искусстве и литературе
Феномен бобылей привлекал и по-прежнему привлекает художников, писателей и поэтов. Самым характерным примером служит картина В. Г. Перова «Гитарист-бобыль», на которой изображен убогий человек в старом кожухе и поношенных сапогах, играющий на гитаре. Рядом с ним на столе красуется бутыль алкоголя и полупустой стакан. Не менее жалостливую картину словом описал Сергей Есенин в рассказе «Бобыль и Дружок».
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