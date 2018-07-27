Напольное покрытие в четырех залах обновят в музее «Дом Гоголя»

В «Доме Гоголя» пройдет ремонт напольного покрытия в четырех выставочных залах. В связи с этим для посетителей будут введены временные ограничения. Подготовка к ремонту стартовала 26 июля.

— В залах затерли напольные швы, а в ближайшее время приступят к покраске покрытия, — рассказала редактор научно-методического отдела Александра Понкратова.

В связи с проведением работ с 27 по 29 июля в музее будет закрыт зал «Ревизор». Еще три рекреации — «Передняя», «Гостиная», «Кабинет» — будут недоступны для посетителей 1 августа, а со следующего дня, 2 августа, «Дом Гоголя» будет работать в обычном режиме.