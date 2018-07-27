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Певица из Кургана исполнит гимн Универсиады, написанный Максимом Фадеевым
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Певица из Кургана исполнит гимн Универсиады, написанный Максимом Фадеевым 

45.ru 4 часа назад
Фото: 45.ru
Уроженке Кургана предстоит подписать контракт, чтобы исполнить гимн Универсиады-2019
Уроженка Кургана Елена Агафонова вместе с ещё семью участниками, прошедшими всероссийский кастинг, исполнит гимн Универсиады-2019. Команда из восьми участников, среди которых и представительница Зауралья выиграла зрительское голосование — за них под постом Максима Фадеева в инстаграм оставили больше всего комментариев.
— Макс выложил пост у себя в Инстаграме и отметил меня. Сердце забылось учащенно, когда увидела этот пост, осень приятно было и сейчас до сих пор ощущение такой легкости и счастья внутри! — поделилась девушка с корреспондентом 45.ru  Почти 48 тысяч комментариев под последним постом о #UNISONG. 💥Это просто бомба! Правда, в ходе борьбы мы выявили нечестную игру. Поэтому, просмотрев все комментарии, без сомнений абсолютным победителем проекта #unisong становится ПЕРВАЯ КОМАНДА. Именно эти ребята исполнят ГИМН ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ. Совместно с компанией @nornickel_official мы поздравляем вас! От себя могу добавить, что это достойная победа и что немаловажно — честная борьба. Я это очень уважаю. Гимн уже написан и я уверен, он вам понравится! Победители, до встречи в студии. А все, кто следил за проектом и активно участвовал в нем, ждите новостей от нас, мы уже готовы к съемкам клипа💪🏼Все самое круто только впереди! Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) 27 Июл 2018 в 4:49 PDT  Универсиада пройдёт в следующем году в Красноярске, гимн для неё написал продюсер Максим Фадеев. После он объявил у себя в инстаграме кастинг и попросил прислать видео исполнения любой песни. Среди участников была и Елена. Сейчас девушка учится в Москве, но указала, что она представляет Курган. В итоге певица обошла всех представителей Уральского федерального округа и оказалась в финале проекта. В ближайшее время с певицей подпишут контракт и познакомят её с другими участниками, которые также исполнят главную песню соревнований.
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