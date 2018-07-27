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«Добро в лицах» стартовал в Старом Осколе
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«Добро в лицах» стартовал в Старом Осколе 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
В центре семьи «Ангел» сняли первый сюжет.
Идея рассказать широкой аудитории о старооскольцах, для которых добрые дела стали смыслом жизни родилась у спецкора канала «Оскольское время» Ольги Васильевой. Руководство её поддержало, согласившись выделить эфирное время, коллеги с энтузиазмом вызвались помочь в реализации творческой части проекта. Благодаря победе в грантовом конкурсе «Сделаем вместе!», журналист приобрела необходимое оборудование и сразу же приступила к работе. Первый репортаж Ольги выйдет уже в августе.
— «Добро в лицах» — хороший и важный проект в том числе для нас, некоммерческих организаций, — считает герой сюжета Юлия Углянская, руководитель Кризисного центра помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. — Эти краткометражки расскажут не только о простых людях, которые делают добрые дела в нашем городе, но и помогут обратить внимание общества на тех, кому нужна помощь.
Автор проекта рассчитывает, что 10-15-минутные ролики будут выходить раз в два месяца. В рамках проекта увидят свет три репортажа, но Ольга планирует продолжить работать в этом направлении и после завершения реализации проекта.
— Любой из нас может принять участите в грантовом конкурсе Металлоинвеста «Сделаем вместе!» и осуществить свою мечту с пользой для общества.
Справочно
Центр семьи «Ангел» расположен по адресу Старый Оскол, м-н Лебединец, 27а. Здесь открыта группа кратковременного присмотра за детьми в помощь женщинам, которым по какой-то причине не с кем оставить ребёнка. Это одно из направлений работы Кризисного центра помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Центр оказывает поддержку бесплатно.
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