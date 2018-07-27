Уральские специалисты предложили инвалидам стать творцами под звуки «Саундбима»

В Свердловске в областном центре реабилитации инвалидов внедрили звуковую систему реабилитации «Саундбим». Она позволяет извлекать звуки и музыку практически любому пользователю даже при максимальной ограниченности его физических и иных способностей. Система стала частью сенсорной комнаты, которая начала работу в марте.

Благодаря системе, музыку можно воспроизводить, просто двигаясь в пространстве. В зависимости от смены скорости движений, отдаления или приближения, меняются и физические характеристики звукового сигнала: его сила, высота тона, интенсивность, темп. Нажимая на педали или выполняя движения рук, ног, головы, туловища, можно создать целое музыкальное произведение.

«К нам на реабилитацию приходят клиенты, которые в силу заболевания или инвалидности часто зависимы от других людей. Они могут практически постоянно находиться под контролем своих близких. Им чаще помогают, чем они сами что-то делают или создают. Используя систему «Саундбим», человек вдруг становится самостоятельным, становится творцом. Так проявляется «Я» человека, а это очень важно», — сказала медицинский психолог ОЦРИ Анна Цереня.

Помимо мотивации она выделила еще два важных психологических эффекта — самопринятие и положительное самоощущение, которые важны для самооценки.

«Когда человек доволен собой, когда он уважает себя, то и поведение его меняется», — пояснила медицинский психолог.

Занятия в сенсорной комнате с использованием системы «Саундбим» проходят практически ежедневно, — сообщает пресс-служба губернатора области. Она полезна клиентам с разными видами ограничений жизнедеятельности. Например, если у человека есть нарушения двигательной активности, то его можно замотивировать поднимать руки на определенную высоту, чтобы попасть в область звукового луча и зазвучала мелодия.