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Уральские специалисты предложили инвалидам стать творцами под звуки «Саундбима»
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Уральские специалисты предложили инвалидам стать творцами под звуки «Саундбима» 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Свердловске в областном центре реабилитации инвалидов внедрили звуковую систему реабилитации «Саундбим». Она позволяет извлекать звуки и музыку практически любому пользователю даже при максимальной ограниченности его физических и иных способностей. Система стала частью сенсорной комнаты, которая начала работу в марте.
Благодаря системе, музыку можно воспроизводить, просто двигаясь в пространстве. В зависимости от смены скорости движений, отдаления или приближения, меняются и физические характеристики звукового сигнала: его сила, высота тона, интенсивность, темп. Нажимая на педали или выполняя движения рук, ног, головы, туловища, можно создать целое музыкальное произведение.
«К нам на реабилитацию приходят клиенты, которые в силу заболевания или инвалидности часто зависимы от других людей. Они могут практически постоянно находиться под контролем своих близких. Им чаще помогают, чем они сами что-то делают или создают. Используя систему «Саундбим», человек вдруг становится самостоятельным, становится творцом. Так проявляется «Я» человека, а это очень важно», — сказала медицинский психолог ОЦРИ Анна Цереня.
Помимо мотивации она выделила еще два важных психологических эффекта — самопринятие и положительное самоощущение, которые важны для самооценки.
«Когда человек доволен собой, когда он уважает себя, то и поведение его меняется», — пояснила медицинский психолог.
Занятия в сенсорной комнате с использованием системы «Саундбим» проходят практически ежедневно, — сообщает пресс-служба губернатора области. Она полезна клиентам с разными видами ограничений жизнедеятельности. Например, если у человека есть нарушения двигательной активности, то его можно замотивировать поднимать руки на определенную высоту, чтобы попасть в область звукового луча и зазвучала мелодия.
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