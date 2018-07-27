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Танцевальный круг. Майкоп готовится ко всемирному джэгу
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Танцевальный круг. Майкоп готовится ко всемирному джэгу 

АиФ Адыгея 4 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Летние вечера под народную адыгскую музыку и приглашение в круг адыгэ джэгу собирают в городском парке Майкопа молодых и пожилых жителей и гостей республиканской столицы.
Соблюдая этикет
В этом году юбилейный летний сезон адыгэ джэгу стартовал 27 июня, в День молодёжи России. Раз в две недели, по четвергам, в течение всего лета танцевальный адыгский круг собирает около 200 поклонников старинных адыгских танцев и этикета. Потому что адыгэ джэгу славен не только тем, что здесь звучит абхазо-адыгская музыка, есть у него и свод обязательных правил, которым неукоснительно следуют все участники.
Все присутствующие должны слушать джегуако — распорядителя праздника. К танцу не допускают девушек в брюках или коротких юбках и парней в шортах, спортивных костюмах и на босу ногу. Парни становятся с левой стороны от музыкантов, девушки — с правой. Напротив музыкантов размещаются зрители. Парень приглашает девушку на танец и после завершения танца провожает обратно. Завершается адыгэ джэгу также традиционно — круговым танцем удж, в котором принимают участие и танцоры, и зрители.
Сохранить традиции
— Адыгэ джэгу в городском парке проводят уже пятый год. Мы охотно поддержали инициативу молодых людей. Тем более что ребята гарантировали нам порядок, которым всегда должен сопровождаться адыгэ джэгу. Считаю, что старинная адыгская традиция имеет и воспитательное значение: в том числе учит уважительному отношению к женщине, — говорит директор городского парка Майкопа Казбек Меретуков.
По словам инициатора и организатора адыгэ джэгу в Майкопе Тагира Кумпилова, в этом году круг танцев расширится — 7 августа в районе бывшего Зелёного театра пройдёт всемирный джэгу, на который съедутся черкесы из Кабарды, Черкесска, Шапсугии, Ростова, Краснодара, Армавира, Ставрополя, Моздока, Пятигорска, Москвы, Санкт-Петербурга, Турции, Иордании, Израиля и стран Европы.
— Гостей ждут не только танцы, но и обширная культурная программа. Мы покажем им, какими достопримечательностями знаменита Адыгея, — уточнил Тагир Кумпилов.
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