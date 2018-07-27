Ещё
В Мордовии пчелы «держат в страхе» жителей села
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

В Мордовии пчелы «держат в страхе» жителей села 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жители одного из сел Большеигнатовского района Мордовии обратились в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия. Они пожаловались на соседа, который держит пасеку. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Жители села говорят, что из-за пчел дети боятся выходить из дома, а взрослые не могут пользоваться своими приусадебными участками.
«Суть жалобы сводилась к тому, что соседские пчелы мешают детям играть, а взрослым пользоваться своими приусадебными участками. У некоторых соседей аллергия на пчелиный яд и поэтому им неоднократно, в течение лета, приходилось обращаться за скорой медицинской помощью после пчелиных укусов», — пояснили в пресс-службе ведомства.
В конце июня 2018 года ведомство провело проверку по данному факту. Данные меры показали, что у пчеловода отсутствует ветеринарно-санитарный паспорт на пасеку с необходимыми записями ветеринарной службы, которые подтверждают проведение комплекса всех необходимых ветеринарных мероприятий; ульи с пчелами не пронумерованы, а значит не идентифицированы.
Кроме того, пасека не огорожена сплошным глухим забором либо плотными древесно-кустарниковыми насаждениями высотой не менее 2-х метров, а на территории пасеки отсутствует оборудованная дезинфекционная площадка для профилактической дезинфекции ульев.
Пасечник был оштрафован на 500 рублей, кроме того, его ждет повторная проверка.
Фото: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Александр Свинин: сотрудничество с компанией ЛУКОЙЛ способствует комплексному развитию региона На платном пляже в Челябинске за час пострадали три ребенка В Нижегородской области «Поезда здоровья» могут стать регулярными
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Ляпы в советских мультиках
Нелепости в фильмах, которые все пропустили2
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы10
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение