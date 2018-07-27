В Мордовии пчелы «держат в страхе» жителей села

Жители одного из сел Большеигнатовского района Мордовии обратились в Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия. Они пожаловались на соседа, который держит пасеку. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Жители села говорят, что из-за пчел дети боятся выходить из дома, а взрослые не могут пользоваться своими приусадебными участками.

«Суть жалобы сводилась к тому, что соседские пчелы мешают детям играть, а взрослым пользоваться своими приусадебными участками. У некоторых соседей аллергия на пчелиный яд и поэтому им неоднократно, в течение лета, приходилось обращаться за скорой медицинской помощью после пчелиных укусов», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В конце июня 2018 года ведомство провело проверку по данному факту. Данные меры показали, что у пчеловода отсутствует ветеринарно-санитарный паспорт на пасеку с необходимыми записями ветеринарной службы, которые подтверждают проведение комплекса всех необходимых ветеринарных мероприятий; ульи с пчелами не пронумерованы, а значит не идентифицированы.

Кроме того, пасека не огорожена сплошным глухим забором либо плотными древесно-кустарниковыми насаждениями высотой не менее 2-х метров, а на территории пасеки отсутствует оборудованная дезинфекционная площадка для профилактической дезинфекции ульев.

Пасечник был оштрафован на 500 рублей, кроме того, его ждет повторная проверка.

Фото: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия