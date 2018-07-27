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Должник по алиментам может лишиться телефона
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Должник по алиментам может лишиться телефона 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
В Сормовском районе судебные приставы провели рейд по принудительному взысканию алиментов: приставы осуществили выезды по нескольким исполнительным производствам. Трое должников были доставлены в Сормовский отдел для составления административного протокола по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства», а также наложен арест на имущество должника. Гражданин, который несколько месяцев не платит алименты и задолжал сумму более 25 тыс. рублей, ответит своим имуществом: судебный пристав наложил арест на новый дорогостоящий телефон, который гражданин приобрел менее двух недель назад. Если в течение 10 дней должник не погасит задолженность, с гаджетом ему придется попрощаться, так как телефон будет передан на реализацию, а денежные средства от продажи пойдут в счет погашения задолженности по алиментам.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области напоминает, что забота о собственных детях — одно из наиболее важных и естественных предназначений человека и некоторым должникам-алиментщикам стоит отнестись более серьезно к своим непосредственным обязанностям, если не по воспитанию, то хотя бы по содержанию своих детей.
Ранее сообщалось, что 1 августа служба судебных приставов начинает акцию «Собери ребёнка в школу!»
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