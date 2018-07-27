Что такое медленное телевидение?

Услышав словосочетание «медленное телевидение» впервые, можно подумать, что речь о slow-motion кадрах, которые часто появляются в боевиках: замедленная съемка полета пули или удара в драке для нас привычна. Если вы случайно наткнетесь на медленное тв, переключая каналы, у вас, скорее всего, уже спустя минуту просмотра возникнет множество вопросов. Что за странный фильм? Когда они уже приедут? Почему ничего не происходит?

Фото: кадр из передачи «В движении 360°»

Вся прелесть медленного телевидения как раз и заключается в том, что «ничего не происходит». У таких передач нет сценария, режиссера и актеров. Есть естественное течение жизни и камера, которая фиксирует это течение в реальном времени. Пейзажи, которые проносятся за окном кабины машиниста поезда, водителя трамвая или грузовика. Нерест лосося, выход из воды черепахи, морской прибой.

Фото: кадр из передачи «В движении 360°»

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Впервые идея снимать такие передачи возникла у сотрудников Норвежского кабельного канала NRK в 2009 году. Они выпустили передачу, в которой показывался семичасовой путь из Осло в Берген, снятый из кабины машиниста поезда. Зрителям понравилась концепция медленного телевидения и вскоре появились передачи, где в течении нескольких часов показывают норвежские фьорды или швейцарские Альпы, и все это без каких-либо ведущих и монтажа.

Идею подхватили такие гиганты телевидения, как Netflix и BBC. Британская телерадиовещательная корпорация выпустила множество передач о живой природе с потрясающими съемками, но никогда прежде они не делали ставку на полное отсутствие дикторских комментариев и закадровой музыки. Целых 10 часов первозданной природы океанического побережья. В комментариях под видео зрители благодарят авторов за возможность насладиться настоящими звуками природы и называют его «самым расслабляющим роликом на YouTube». Это видео собрало более ста тысяч просмотров.

В России популяризатором медленного телевидения стал телеканал 360° . С 2015 года он успели выпустить множество передач: авторы программы «В движении 360°» снимали движение московских трамваев, монорельса, электричек, путь дальнобойщика из Москвы в Рузу, теплоход на Москве-реке, поездку в метро и полет на воздушном шаре. Для жителей Москвы это возможность посмотреть на привычные места под новым углом, для остальных зрителей — посетить виртуальную экскурсию по столице.

На стыке медленного телевидения и привычных фильмов про природу находится телевизионное шоу «Америка с высоты птичьего полета» («Aerial America»). Оно выходило на канале «Smithsonian» с 2010 по 2016 годы.

Фото: кадр из передачи «Америка с высоты птичьего полета»

В России передачу «Америка с высоты птичьего полета» транслировал канал «Телепутешествия». В каждом новом выпуске с высоты птичьего полета снимается определенный штат. Диктор в этой передаче есть, но он не появляется на экране, а размеренно и спокойно рассказывает историю штата и интересные факты о природных богатствах за кадром.