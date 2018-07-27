Владельцы кафе в Щукине привели летние веранды в надлежащий вид

Госинспекция по недвижимости при проведении мониторинга выявила ряд нарушений, допущенных владельцами кафе в Щукине при размещении летних веранд.

«Нарушения были выявлены у заведения по адресу ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, стр. 1 и у еще одного кафе на той же улице во вл. 9. В ходе мониторинга выяснилось, что летняя веранда первого кафе в схеме размещения не значилась и размещалась незаконно. Владелец второго кафе разместил летнюю веранду с большей площадью, превысив ее утвержденные размеры. В отношении нарушителей было возбуждено административное производство, рестораторам предписано принять меры по устранению выявленных нарушений», — сообщается на официальном портале правительства Москвы.

В настоящее время сезонная часть первого кафе демонтирована, а площадь летней веранды на ул. Маршала Бирюзова, вл. 9 приведена в соответствие с нормативами.

Напомним, за нарушение требований по размещению летних кафе предусмотрены штрафные санкции до 150 тысяч рублей, а в случае неустранения нарушения — до 300 тысяч рублей. (ео)