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Владельцы кафе в Щукине привели летние веранды в надлежащий вид
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Владельцы кафе в Щукине привели летние веранды в надлежащий вид 

Управа района Щукино 3 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Госинспекция по недвижимости при проведении мониторинга выявила ряд нарушений, допущенных владельцами кафе в Щукине при размещении летних веранд.
«Нарушения были выявлены у заведения по адресу ул. Маршала Бирюзова, вл. 1, стр. 1 и у еще одного кафе на той же улице во вл. 9. В ходе мониторинга выяснилось, что летняя веранда первого кафе в схеме размещения не значилась и размещалась незаконно. Владелец второго кафе разместил летнюю веранду с большей площадью, превысив ее утвержденные размеры. В отношении нарушителей было возбуждено административное производство, рестораторам предписано принять меры по устранению выявленных нарушений», — сообщается на официальном портале правительства Москвы.
В настоящее время сезонная часть первого кафе демонтирована, а площадь летней веранды на ул. Маршала Бирюзова, вл. 9 приведена в соответствие с нормативами.
Напомним, за нарушение требований по размещению летних кафе предусмотрены штрафные санкции до 150 тысяч рублей, а в случае неустранения нарушения — до 300 тысяч рублей. (ео)
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