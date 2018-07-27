Едем на «КАМWУ», слушаем итальянцев и зажигаем на дискотеке. Как провести ближайшие выходные в Перми

Последние июльские выходные пермяки смогут заполнить интересными событиями. Зрителей ждут в Хохловке на этническом фестивале, на премьере виртуального шоу японской студии Ютаки Кагайя в планетарии, а для детей приготовили немало интересного на набережной и в Райском саду.

28 июля, суббота

Выставка: «Пограничное состояние» (0+)

В художественной галерее открылась новая выставка. На ней можно увидеть работы пермских художников-самоучек. Эта коллекция была подарена галерее Музеем советского наива и лично Надеждой Агишевой . Среди работ — живопись незрячего художника Мансура Закирова и врача-рентгенолога Рудольфа Тюрина . В экспозицию войдут работы самодеятельных художников Анны Аборкиной, Веры Бартовой, Нины Горлановой, Анатолия Краева, Кирилла Креста и других.

Где: Пермская галерея, Комсомольский проспект, 4.

Когда: с 27 июля.

Стоимость: 40-150 рублей.

Подробнее: Vk.com/coastweekend.

Музыка: фестиваль музыкальных итальянских фильмов (6+)

В основе программы — киноверсии постановок, созданных в Королевском театре Турина и в миланском Ла Скала. Горожане смогут посмотреть фильм-оперу «Андре Шенье», премьера которой в прошлом году стала главным культурным событием Италии. Это музыкальная история о поэте, который был казнен во время Французской революции. В ней сыграла Анна Нетребко . Увидят зрители и звезд фестиваля Сан-Ремо. Прозвучат эстрадные хиты, хорошо знакомые людям старшего поколения.

Где: верхняя набережная, за зданием галереи.

Когда: до 29 июля с 12:00 до 24:00.

Вход свободный.

Подробнее: http://www.festivalitaly.tilda.ws Пермяки смогут увидеть фильм-оперу «Андре Шенье»

Фестиваль: Камwа (0+)

Пермяки смогут побывать на фестивале Kamwa и увидеть новые коллекции этнической одежды, купить понравившиеся изделия в шоуруме, научиться национальным танцам, побывать в фестивальном городке и услышать музыку разных стран на больших концертах. Где: поселок Хохловка, архитектурно-этнографический музей «Хохловка».

Когда: 28-29 июля.

Стоимость: 100-600 рублей.

Подробнее: https://vk.com/coastweekend

На фестиваль едут целыми семьями

Шоу: «Предание о звездах» (12+)

Зрители увидят полнокупольное шоу японской студии Ютаки Кагайя. С помощью анимации и цифровых технологий звезды на куполе неба словно оживут и превратятся в персонажей захватывающей истории.

Где: Пермский планетарий, бульвар Гагарина, 27а.

Когда: 28 июля в 17:00.

Стоимость: 120-180 рублей.

Подробнее: http://www.planetarium.perm.ru Прогулка: мастер-класс по прыжкам на батуте (6+)

В Райском саду на Красной площади посетителей ждет мастер-класс по прыжкам на батуте. Мероприятие посвящено Дню здоровья и начнется с интерактивной программы для детей и взрослых. Продолжится праздник Zumba-зарядкой. Инструкторы батутного центра научат зрителей прыгать выше головы.

Где: Райский сад, улица Висимская.

Когда: 28 июля в 15:00.

Вход свободный

Подробнее: https://vk.com/parkipermi

В Райском саду инструкторы устроят Zumba-зарядку и прыжки на батуте

29 июля, воскресенье

Прогулка: Выходные на набережной (6+)

С 14:00 начнется большая программа. Здесь откроется фотозона, выступит уличный театр, пройдет фестиваль силовых видов спорта. В 15:00 в интеллектуальном клубе начнется интерактивная лекция «Как изучать легко и интересно английский язык», в 17:00 — социальные танцы и мастер-класс по вязанию морских узлов, в 18:00 — концерт группы 1000 years B. C.

Где: набережная Перми, улица Окулова.

Когда: 29 июля c 14:00 lj 20:00.

Вход свободный.

Подробнее: https://vk.com/coastweekend

А если на набережной будет жарко, можно купить мороженое

Концерт: группы JEANSTONIC (16+)

Джаз, диско, лаундж и хард-рок — вот что объединяет музыкантов этой группы. В их авторских песнях каждый узнает себя, в них все, что окружает нас и волнует — личные переживания и социальные явления.

Где: набережная Перми, улица Окулова.

Когда: 29 июля в 19:00.

Вход свободный.

Подробнее: https://vk.com/letopark_perm

Музыканты сыграют джаз, диско, лаундж и хард-рок Кино: «Белль и Себастьян: Приключения продолжаются» (6+)

Французский фильм — продолжение приключений мальчика Себастьяна и пиренейской горной собаки Белль. В небольшой французский городок Сен-Мартан в горах на границе со Швейцарией вернулась мирная размеренная жизнь, но не вернулась Анжелина. Однажды в городок приходит страшная весть: самолет, на котором Анжелина возвращалась домой, потерпел крушение где-то в альпийских лесах. Верные друзья Белль и Себастьян отправляются на поиски Анжелины.

Где: кинотеатры города.

Когда: с 26 июля.

Стоимость: по ценам кинотеатров.

Подробнее: http://www.cinemapark.ru