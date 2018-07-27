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«Дикий ангел»: о судьбе героев сериала расскажут в «Симоновке»
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«Дикий ангел»: о судьбе героев сериала расскажут в «Симоновке» 

Управа района Нагатинский затон 3 часа назад
Фото: Нагатинский затон
«Аргентинская вечеринка» по мотивам сериала «Дикий ангел» ждет посетителей «Симоновки» 28 июля.
Гостей ждет показ лучших фрагментов теленовеллы, который продолжит проект «Мыльное лето». Предаться ностальгии и узнать о судьбе любимых актеров помогут сотрудники библиотеки.
— Первый показ в России состоялся в период с 1999 по 2000 год, это был непростой для страны период, но у многих гостей он пришелся на расцвет молодости. Персонаж Натальи Орейро полюбился миллионам зрителей, да и сам сериал вызывает теплые чувства до сих пор, — поделилась с редактором газеты «Нагатинский затон» ведущая встречи Ольга Калугина.
В конце мероприятия, по секрету поделилась Ольга, гостей ждет сюрприз: закуска из 90-х!
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