Фото: Шарлиз Терон выступила на конференции в Амстердаме

Не будучи занятой на съемках очередного проекта, Шарлиз Терон все равно не сидит без дела: на днях актриса прилетела в Голландию, где выступила на международной конференции, посвященной борьбе со СПИДом (International AIDS Conference 2018).

Выступая на конференции в Амстердаме, 42-летняя актриса представляла свой благотворительный проект, Charlize Theron Africa Outreach Project, и рассказывала о статусе распространения заболевания у себя на родине, в Африке.

Звездными гостями конференции также стали принц Гарри сэр Элтон Джон — они объединили усилия и на конференции объявили о запуске международного проекта по борьбе с ВИЧ-инфекцией среди мужчин.

попкорнnews