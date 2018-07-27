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Фото: Шарлиз Терон выступила на конференции в Амстердаме
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Фото: Шарлиз Терон выступила на конференции в Амстердаме 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
Не будучи занятой на съемках очередного проекта, Шарлиз Терон все равно не сидит без дела: на днях актриса прилетела в Голландию, где выступила на международной конференции, посвященной борьбе со СПИДом (International AIDS Conference 2018).
Выступая на конференции в Амстердаме, 42-летняя актриса представляла свой благотворительный проект, Charlize Theron Africa Outreach Project, и рассказывала о статусе распространения заболевания у себя на родине, в Африке.
Звездными гостями конференции также стали принц Гарри и сэр Элтон Джон — они объединили усилия и на конференции объявили о запуске международного проекта по борьбе с ВИЧ-инфекцией среди мужчин.
попкорнnews
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