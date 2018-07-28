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Концерт к 1030-летию крещения Руси пройдет в Севастополе
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Концерт к 1030-летию крещения Руси пройдет в Севастополе 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В субботу вечером в Херсонесском музее-заповедника выступит хор Сретенского монастыря с программой «Шедевры хорового искусства России», концерт посвящен 1030-летию крещения Руси.
Концерт станет «заметным событием в культурной жизни Крымского полуострова и пополнит список лучших концертных площадок хора», сообщает пресс-служба фонда «Моя история».
Раньше хор давал концерты в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Торонто, Мельбурне, Сиднее, Гаване, Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро, Берлине, Лондоне.
«Сретенский хор сохраняет исконно русские традиции многоголосия, в числе его произведений, особое место занимают полюбившиеся слушателям древние и византийские гимны, сербские распевы, старинные и современные русские народные и казачьи песни, торжественные церковные песнопения и композиции современных авторов», — сообщили в фонде.
Организаторами концерта, который проходит в рамках фестиваля «Исторический парк — Херсонес Таврический», стали Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история».
Концерт откроет обширную программу фестиваля, задачей которого является масштабное преображение Херсонесского музея и популяризация хранимого музеем исторического наследия. Основная часть фестиваля пройдет в сентябре, она предусматривает работы по благоустройству и развитию музейного комплекса. Запланированы вечерние экскурсии со световым и мультимедийным оформлением, дневные мероприятия об истории древнего Херсонеса.
Фонд поддержки гуманитарных наук «Моя история» открывает исторические парки в крупных городах России и софинансирует долгосрочные грантовые программы московского парка «Россия — Моя история».
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