Ради ММКФ и Кинотавра убивают независимые фестивали

Госдума приняла поправки к закону «О государственной поддержке кинематографии», которые разрешают показывать фильмы на международных кинофестивалях без прокатного удостоверения. Вместе с этим чиновники дали определение понятию «кинофестиваль», что поставило под угрозу проведение различных ретроспектив и спецпоказов.

Уже несколько лет Минкульт выдаёт фильмам прокатные удостоверения — разрешения на их демонстрацию на территории России. Теперь, согласно принятым изменениям в законе о господдержке кинематографии, фильмы можно будет показывать без прокатного удостоверения, но только на определённых кинофестивалях. С первого взгляда кажется, что это упрощение процедуры для прокатчиков. Но всё не так просто. Для кинофестивалей чиновники прописали определённые правила, среди которых — обязательное наличие конкурса и жюри. Также форум должен длиться не более десяти дней.

В эти жёсткие рамки не вписываются многие спецпоказы, недели кино, ретроспективы известных режиссёров, фестивали британского, французского и другого кино. Например, некоторые из них принципиально не проводят конкурсы или не организуют жюри. В их числе — фестиваль архивного кино «Белые столбы» и фестиваль комедий «Улыбнись, Россия». Также не все мероприятия умещаются в десятидневный срок. Так, «Мультивидение» длится около месяца.

Таким образом, финансирование в виде государственной субсидии будут получать ММКФ, Кинотавр, «Послание к человеку» и другие крупные фестивали. Но в России помимо них ежегодно проходит свыше 120-ти кинофестивалей.

Если 28 июля поправки примут в Совете Федерации , то в скором времени не будет кинопрограмм при Третьяковской галерее в Москве, не станет фестивалей AmFest, Britfest, ArtPokaz, «ИноеКино» и Недель национальных смотров.

Создатель проекта «ИноеКино» Алексей Бажин написал развёрнутый пост в Facebook, где дал свою оценку новому законопроекту: «Это весьма хитрый и очень циничный законопроект со стороны нашего государства. Провести зачистку для „своих“ фестивалей, а заодно и установить контроль „качества“… А введение обязательного утверждения фестиваля — не что иное, как цензура».

Изменения в федеральный закон впервые обсуждались в декабре 2017 года. И уже тогда они вызвали негодование со стороны организаторов независимых кинофестивалей и кинопрокатчиков.