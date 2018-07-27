Катрин Денёв прилетит на закрытие кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках

"К нам летит Катрин Денев, она будет участвовать в закрытии кинофестиваля", — сказал он.

Кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ» открылся в Ессентуках 21 июля, в его работе участвуют около 170 гостей, звезды и деятели отечественного кинематографа, телеведущие. В конкурсную программу включены 11 фильмов, в том числе не вышедшие в прокат. По программе в пяти городах Кавказских Минеральных Вод — Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске — состоятся внеконкурсные и ретроспективные показы, будут работать дискуссионный клуб, пресс-клуб, проводиться творческие встречи, мастер-классы, концерты, выступления и другие культурные и благотворительные мероприятия. Фестиваль завершится 28 июля.