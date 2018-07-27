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Катрин Денёв прилетит на закрытие кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках
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Катрин Денёв прилетит на закрытие кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках 

ТАСС 2 часа назад
Фото: «Это Кавказ»
ЕССЕНТУКИ, 27 июля. /ТАСС/. Французская актриса Катрин Денёв примет участие в закрытии Первого открытого кинофестиваля популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ» в Ессентуках, рассказал в пятницу президент — генеральный продюсер фестиваля, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.
"К нам летит Катрин Денев, она будет участвовать в закрытии кинофестиваля", — сказал он.
Она снималась в «Шербургских зонтиках», «Отвращении», «8 женщин», «Танцующая в темноте» и других. По словам Кюрдзидиса, церемония закрытия состоится в субботу вечером, красная звездная дорожка пройдет возле концертного зала им. Шаляпина. «Состоится торжественная церемония награждения лауреатов, нас ждет гала-концерт, на который приехали Тамара Гвердцители, Константин Райкин, Дмитрий Харатьян, Сергей Шакуров, Александр Михайлов и еще много любимых актеров. Хочу поблагодарить каждого зрителя!», — сказал Кюрдзидис.
Кинофестиваль популярных киножанров «Хрустальный ИсточникЪ» открылся в Ессентуках 21 июля, в его работе участвуют около 170 гостей, звезды и деятели отечественного кинематографа, телеведущие. В конкурсную программу включены 11 фильмов, в том числе не вышедшие в прокат. По программе в пяти городах Кавказских Минеральных Вод — Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске — состоятся внеконкурсные и ретроспективные показы, будут работать дискуссионный клуб, пресс-клуб, проводиться творческие встречи, мастер-классы, концерты, выступления и другие культурные и благотворительные мероприятия. Фестиваль завершится 28 июля.
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