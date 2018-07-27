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Лучший футбольный сериал этого года
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Лучший футбольный сериал этого года 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Сериал: Heimebane Год: 2018 Канал: NRK  Пока мы с вами думаем, что среднестатистический сериал про футбол должен выглядеть, как суровая мужская драма про пот, кровь, слезы и страдания, ведущие к счастью и победам, норвежская сериальная промышленность решила для себя, что все эти стереотипы стоит спустить в унитаз. И сняла, пожалуй, лучший футбольный сериал в 2018 году, который, безусловно, станет теперь новым стандартом спортивного кино.
Затравка сюжета весьма проста. Новоиспеченный футбольный клуб теряет своего тренера незадолго до начала сезона лиги. Место на скамейке, неожиданно для всех, занимает женщина по имени Елена Миккельсен. Но в команде у нее есть антипод — игрок ветеран, которому обещали тренерскую карьеру, но в итоге предложили поиграть еще сезон (его играет, кстати, бывший футболист сборной Норвегии Джон Карью).
На самом деле сюжет у сериала «На своем поле» (именно так переводится Heimebane) весьма более эклектичный, чем кажется по описанию выше. Здесь очень много юмора, много сатиры и сарказма над половыми взаимоотношениями. Здесь лихо выстроены сразу несколько линий — любовная, драматическая и даже детективная. Все десять серий этого сериала вы проглотите запоем в один присест. И самое главное — здесь очень красивые пейзажи и антураж в целом. Футбол посреди фьордов смотрится очень красиво. А футбол, вплетенный в человеческие взаимоотношения — вообще мощен и красив!
АВТОР: АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ
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