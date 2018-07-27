В Хорошево-Мневниках проведут творческий интенсив «Папа может»

В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников в рамках проекта «Культурные центры. Будущее» будут проходить недельные творческие интенсивы. Так, с 13 по 17 августа всех желающих ждет интенсив «Папа может».

— Бесплатные занятия рассчитаны на разные возрастные группы и интересы. Для каждой категории участников преподаватели корректируют программу занятий, учитывая их возможности. Интенсив «Папа может» предполагает участие взрослых от 25 до 45 лет, — отметили в пресс-службе Дома культуры.

Занятия проводят преподаватели:

— Александра Жеребцова (хэнд-мейд, скрапбукинг, квилтинг, роспись по стеклу);

— Елена Зорилова (изо, роспись по дереву, лепка из соленого теста, скрапбукинг);

— Анастасия Романюк (кукольная мастерская, валяние шерсти);

— Нина Симина (игра на домре для взрослых).

Занятия будут проходить с 19.00 до 20.00. ДК «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76.