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В Хорошево-Мневниках проведут творческий интенсив «Папа может»
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В Хорошево-Мневниках проведут творческий интенсив «Папа может» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Доме культуры «Берендей» Хорошево-Мневников в рамках проекта «Культурные центры. Будущее» будут проходить недельные творческие интенсивы. Так, с 13 по 17 августа всех желающих ждет интенсив «Папа может».
— Бесплатные занятия рассчитаны на разные возрастные группы и интересы. Для каждой категории участников преподаватели корректируют программу занятий, учитывая их возможности. Интенсив «Папа может» предполагает участие взрослых от 25 до 45 лет, — отметили в пресс-службе Дома культуры.
Занятия проводят преподаватели:
— Александра Жеребцова (хэнд-мейд, скрапбукинг, квилтинг, роспись по стеклу);
— Елена Зорилова (изо, роспись по дереву, лепка из соленого теста, скрапбукинг);
— Анастасия Романюк (кукольная мастерская, валяние шерсти);
— Нина Симина (игра на домре для взрослых).
Занятия будут проходить с 19.00 до 20.00. ДК «Берендей» находится по адресу: проспект Маршала Жукова, д. 76.
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