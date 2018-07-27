Чужой монастырь. Как есть, пить и общаться на Балканах

Лето по-прежнему является самым востребованным для путешествий временем года, шумным сезоном веселья и знакомства с традициями далеких и не очень земель.

В чужой монастырь со своим уставом лезть не рекомендуют. Последствия для тех, кто игнорирует эту мудрость, могут быть чрезвычайно неприятными.

Бывает, что, несмотря на частые визиты и даже приобретенную недвижимость, гости не ведают о традициях и истинных порядках поведения в гостеприимной стране. Как правило, это сходит с рук. Хозяева относятся с пониманием, владельцы отелей и ресторанов не хотят потерять клиентов, да и вообще все в мире меняется, приобретая универсальные формы.

Но иностранцы, которые стремятся познать местные традиции и, по возможности, следовать им, неизменно вызывают особое уважение.

Одним из самых востребованных летних маршрутов для россиян всегда были Балканы. Замечено, что путешественники, которые избирают Хорватию, Черногорию или Словению, то есть Адриатику, с большим удовольствием посещают потом Италию, чем соседнюю Болгарию или даже Грецию и Турцию. А кто чаще бывает в Болгарии, предпочитает помимо нее как раз Турцию и Грецию, не говоря о коротких маршрутах в Македонию и Албанию.

Причина, скорее всего, в том, что Балканы, несмотря на общие славянские традиции, все же заметно разделены историческими и политическими ориентирами. Связано это и с вероисповеданием, и пройденным нациями путем, и нынешними проблемами. Даже схожесть языков, относящихся, как правило, к одной группе, не гарантирует сходства во всем остальном.

Например, в Болгарии, в единственной в мире стране, кивок головы, который у нас считается согласием, там означает отрицание и отказ. И наоборот. Болгары над этим сами посмеиваются, но считают национальным изыском. Рассказывают, что, мол, появилось это еще в ранний период османского ига. Тогда болгары, отвечая туркам на вопросы, намеренно искажали смысл ответа на прямо противоположный. Звучит не слишком убедительно, но другого объяснения пока нет.

Общие правила поведения есть для всех балканских стран. Теперь, правда, и они претерпели изменения. Вступление части из них в ЕС и открытость границ даром не прошли. Но все же в традиционных семьях, вдали от туристических маршрутов, либо упрямо соблюдают традиции, либо следуют общим приоритетам, которые всех роднят.

Как пить и есть

Например, на Балканах не принято употреблять спиртное, включая пиво, в первой половине суток. Повторяю, это касается не толерантных туристических центров, а сугубо «внутренних» территорий. Практически везде в балканских народах, если сели за обеденный или более поздний стол, который на всех языках произносится как «вечеря», крепкие напитки (их часто называют здесь «концентрат») подают только к закускам.

В Болгарии, Сербии, Македонии этот не очень разнообразный пункт меню называют тюркским «мезе». Не путайте с мезе в Греции, на островах (включая самостоятельный Кипр) или на балканской территории Турции — тут это вереница закусок от оливок, сыра и маринадов до тефтелей и рыбных блюд с многочисленными соусами. Мезе, как правило, сопровождается крепкими напитками.

Горячие блюда из мяса и рыбы подают уже с сухими винами. Крепкие напитки сразу исчезают. Таким образом, в отличие от русских застолий, градус понижается, а не повышается. На десерт угощаются коньяками, ракией — домашней водкой из сладких фруктов, крестьянскими наливками и городскими ликерами. Кто-то может предпочесть лимонады и варенье. В последнее время можно увидеть даже пиво. Но это вызывает сожаление в глазах хозяев. Ведь обычно пенное употребляют в больших количествах с жаренными колбасками и кебабом. По сути, это совершенно отдельный прием пищи. Как вариант, «скара» в Болгарии и Македонии — ассорти из мяса на гриле.

Кавказский мангал вполне может считаться его российским аналогом. Но что делать — новые привычки.

На Балканах считается неприличным сидеть за столом пьяным. Простят и хозяева, и гости, но другого приглашения уже можно не дождаться. Если почувствовал, что не в форме, встань и уединись. Тебя даже уложат отдохнуть, но только не порть окружающим застолье.

Немного о традициях употребления крепкого спиртного. В Болгарии, Македонии и некоторых северных районах Сербии в рюмку, где еще есть напиток, подливают пять раз. При этом каждый раз произносят короткую здравицу — «наздраве» или «живели» (в Сербии). Рюмку наотмашь никогда не опрокидывают. Исключение составляет лишь один редкий тост, который звучит так — «на экс», то есть до конца. Тут не выпить нельзя.

Длинных тостов на Балканах не произносят. Выпивают много, но растягивают удовольствие. Видимо, поэтому, и пьяных за столом почти никогда не бывает. Есть просто люди навеселе. Не принято и самим себе подливать. Это должен сделать либо сосед, либо хозяин. Если желаете напомнить, просто возьмите бутылку и плесните несколько капель соседу в рюмку. Он ответит тем же.

Некоторые, так сказать, гастрономические правила зависят от вероисповедания. Несмотря на глобальные изменения, какие-то из них остались нетронутыми. В странах, где исповедуется христианство, будь то католицизм или православие, зимой считалось неуместным спрашивать молодую баранину, а весной — свинину. Но универсальные правила ЕС сломали эту древнюю привычку.

В мусульманских анклавах Балкан (например, в Боснии и Герцеговине, в Албании, а ныне и в не всеми признанном Косове) свинина вообще под запретом. Поэтому зимой и осенью подавались говядина и птица, а весной и летом — баранина. Эти традиции соблюдают там довольно строго даже в отелях. Но теперь это касается лишь типа мяса, а не сезона.

Это крайне редко соблюдается молодыми хозяевами, однако до сих пор можно столкнуться с теми, кто строго чтит традиции.

Как говорить

На Балканах есть и свои устойчивые языковые барьеры. В славянской среде почти никто не знает греческого, и наоборот. Турецким языком в строго определенном объеме владеют чаще всего болгары (в большинстве случаев это старшее поколение). Однако же объединяющим языком на славянских Балканах по-прежнему остается русский. Правда, и он постепенно и очень эффективно вытесняется английским. Общаться с молодежью приходится только на нем.

Исторические события последних лет внесли заметные коррективы и в язык, сохранив, однако, старые традиции. Например, в болгарском и македонском (очень близких языках) некоторые понятия означают прямо противоположное сербохорватскому и некоторым наречиям. Далеко не всегда в Сербии даже захотят понять болгарина. А вот в Болгарии сербский чаще всего понимают и даже стараются общаться на нем с сербами.

То же касается названия блюд и методов их приготовления. Любой балканец определит, кто готовил блюдо и какого оно происхождения. Туристы и многие гости этого не понимают. Поэтому иногда, будучи в Сербии или Черногории, человек заказывает блюдо со знакомым названием, а получает или совсем другое, или сильно отличающееся от того, к чему привык, например, в Болгарии и Греции. Чаще всего схожи методы приготовления мясных блюд у болгар и турок, если это не касается свинины. Есть большое сходство в рыбных блюдах в Турции, Болгарии и материковой Греции. Но там местные хорошо знают, какая рыба и где попалась — в Адриатике, Черном или Средиземном море.

Есть слова, которые не стоит употреблять в некоторых странах. Например, такие как курица, спички и путь, в Болгарии лучше не произносить — у них в языке есть неприличные синонимы. Местные к этому уже привыкли, но могут и криво ухмыльнутся. Те же слова не стоит произносить в Сербии, Черногории, Хорватии или Македонии. Хотя значение их там несколько смягчено.

Как жестикулировать

И немного о жестах. Это даже значительно шире, чем разговор только о Балканах.

Избегайте демонстрировать «фигу» в Германии на Балканах. Это будет воспринято как сексуальное оскорбление, сквернословие жестом или даже наглое приглашение к интиму. В Индии решат, что вы идете доить козу, бразильцы поймут, что вы готовы к самообороне. А дальше, возможно, именно к ней и придется обратиться.

Не всегда соединяйте большой и средний палец руки, желая показать, что у вас все в порядке и вы всем довольны. Если почти везде это именно так и будет воспринято, то во Франции, Бельгии, в Латинской и Центральной Америке посчитают, что вы демонстрируете собеседнику крайнее презрение, он для вас пустое место и ничтожество. И если собеседник окажется несдержанным и недалеким, ответ не заставит себя долго ждать. В Греции же просто решат, что вы заявляете о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, тогда пеняйте на себя.

Резко выброшенный кверху большой палец далеко не везде считается знаком благодарности и удовлетворения жизнью. В Сербии, Болгарии, Македонии, Черногории и Хорватии вас поймут правильно. А в остальной Европе — это всего лишь просьба остановиться водителю машины на дороге, не более. В арабском мире и Турции — тяжелейшее сексуальное оскорбление, как и поднятый средний палец. Греки воспримут это как грубый приказ замолчать, а жители Бангладеша — как презрительную насмешку. Представьте, если вы сделаете это по привычке на границе или при разговоре с полицейским.

Это далеко не полный перечень того, что может доставить не только удовольствие, но и неприятности всякому, кто полагает, что в чужом монастыре можно жить по своим собственным законам.