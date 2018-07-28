День города в Волгограде отметят скромным салютом

В Волгограде стала известна сумма, которую администрация планирует выделить из бюджета на салют по случаю 429-го дня города. Зрелище обещает быть не самым шикарным и даже скромным. На золотые хризантемы и водопады мэрия потратит 300 тысяч рублей.

Пиротехники обещают постараться для горожан

На днях на город-герое на Волге, до дня рождения которого остается чуть больше месяца, определились с организатором праздничного салюта. Единственными, кто захотел подарить горожанам красоту, стала компания «ПироМир» — самые частые устроители волгоградских фейерверков. Компании предстоит сделать красочное шоу всего за 300 тысяч рублей. Сумма для салюта совсем небольшая.

— Пока что мы еще не общались с режиссером праздника, — рассказал V1.ru пиротехник Антон Почевалов. — Сценария еще не видели и не знаем. Сумма небольшая, но мы постараемся сделать все, чтобы волгоградцам понравилось и запомнилось наше представление.

Салют на День города в Волгограде будет греметь от четырех до пяти минут. За это время в небо успеют взмыть яркие фонтаны высотой на высоту от 50 до 200 метров. В мэрии, несмотря на скромный бюджет, хотят видеть красочное шоу.

— Фейерверк должен быть панорамным, непрерывным, сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего и крупного калибра, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов, — говорится в контракте. — Фейерверк должен развиваться по нарастающей к финалу с увеличением интенсивности выстрелов. Интервал между залпами 1 — 4 сек. Длительность фейерверка 4 — 5 минут. Исполнитель обязан произвести фейерверк с учетом композиционной высокохудожественной и эстетической постановки.

Вчера V1.ru сообщил о главных мероприятиях, запланированных на День города в Волгограде. Праздновать волгоградцы начнут с 18 августа. Основные торжества запланированы на 1 и 2 сентября и пройдут на четырех площадках.