Фестивали фейерверков, еды и концерт: как Волгоград отметит День города

В Волгограде чуть больше месяца остается до Дня города. Главные мероприятия пройдут в городе в первые субботу и воскресенье сентября, но отмечать начнут намного раньше — едва ли не в середине августа. Фестиваль вкусной еды и фестиваль фейерверков, развлечения для взрослых и детей. Каким будет день рождения Волгограда в этом году?

В связи с тем, что на набережной Волгограда развернулась масштабная реконструкция и выставленные перед ЧМ-2018 заборы никуда не исчезли, праздничные мероприятия в честь Дня города будут проходить на других площадках.

— Все основные мероприятия будут проходить на Площади Павших борцов, в Комсомольском саду, в парке возле Мамаева кургана и в пойме реки Царицы возле музея «Россия — Моя история», — рассказал сегодня V1.ru замглавы Волгограда Алексей Волоцков. — Окончательно программа празднований будет утверждена на ближайшем заседании комитета, но уже известно, что в пойме реки Царицы пройдет большой городской фестиваль с участием приглашенной звезды (событие будет освещаться на пяти федеральных каналах), а 2 сентября пройдет красочный фестиваль фейерверков. Точное время будет названо чуть позже.

С учетом выбранных организаторами площадок для проведения праздника, гости Волгограда смогут ознакомиться с его главными достопримечательностями.

Площадка возле музея «Россия — Моя история»

26 августа в 12:00 здесь стартует городской уик-энд «Сделано женщиной — сделано в Волгограде». По сути это будет своеобразная выставка достижений народного хозяйства, к которой приложили руку волгоградские женщины. Прекрасная половина Волгограда похвастает успехами в кулинарном искусстве, образовании и бьюти-индустрии.

1 сентября в 10:00 возле музея «Россия — Моя история» стартует большой городской фестиваль. Организаторы обещают обширную красочную программу, работу интерактивных площадок и выступление приглашенной звезды. Чтобы рассказать о сюрпризе, который организаторы готовят жителям Волгограда, в город съедутся журналисты пяти федеральных каналов.

2 сентября пойма реки Царицы станет эпицентром праздничных гуляний. Именно здесь планируется проведение гала-концерта и праздничный салют. Праздник будет продолжаться до 22:00.

Парк возле Мамаева кургана

26 августа на полюбившейся волгоградцам площадке будет проходить фестиваль молодежи «Берег — 2018».

Суббота, 1 сентября, в парке у Мамаева кургана будет спортивно-музыкальной. Ближе к вечеру здесь пройдет турнир «Стрит Воркаут — 2018». Пока волгоградцы будут соревноваться на брусьях, на сцене будут петь артисты. Начало соревнований намечено на 17:00, артисты запоют на час раньше — в 16:00.

2 сентября у подножия главной высоты России будут выступать танцоры и музыканты. Артисты съедутся сюда из разных районов Волгограда. Петь и танцевать в парке, для которого выбрали имя «Победа» будут с утра и до самого позднего вечера.

Комсомольский сад 1 сентября в Комсомольском саду пройдет красочный фестиваль национальных культур. Не будем забывать о том, что в Волгограде живут представители различных национальностей. Организаторы предлагают еще раз изучить традиции друг друга, станцевать вместе национальные танцы и отведать самые вкусные национальные блюда. Фестиваль «От Волги до Дона» стартует в 11:00.

В этот же день в Комсомольском саду стартует большой гастрономический фестиваль, в котором планируют участвовать лучшие кафе и рестораны города. Чем они будут баловать волгоградцев и гостей города, пока остается загадкой. Спешить не надо, кормить будут с 11:00 до 18:00.

2 сентября в Комсомольском саду продолжится фестиваль еды. Да-да, фестиваль будет двухдневным. Что-что, а голодными волгоградцы в День города точно не останутся.

Площадь Павших борцов

1 сентября на Площади Павших борцов собираются устроить грандиозное театрализованное представление «Крепость славную Царицын возвели на Волге». Оно станет своеобразным продолжением праздника, который будет в это время проходить в Комсомольском саду.

2 сентября гуляния на Площади Павших борцов начнутся самым ранним утром. Красочным мероприятие сделают сами волгоградцы, которые будут принимать участие в конкурсе рисунков, мастера аквагрима и творческих мастерских, повелители мыльных пузырей, танцоры, ростовые куклы. В общем, будет ярко, весело и многолюдно. Начало в 8:00.

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