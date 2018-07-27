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Marvel устроила «сеансы терапии» для фанатов
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Marvel устроила «сеансы терапии» для фанатов 

Рамблер 2 часа назад
Для фанатов, огорченных концовкой "Войны бесконечности", Marvel провела сеансы терапии прямо на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.
На территории фестиваля работал специальный стенд Marvel, стены которого были покрыты позитивными надписями, вроде "Мы есть Грут" и "Ты выносливей, чем вибраниум". На входе каждый желающий мог "обняться" с Халком. Внутри стенда фанатов встречал актер в образе психолога, который задавал вопросы типа: "Что вы почувствовали, когда смотрели концовку "Войны бесконечности"" и "Чья смерть стала для вас самой тяжелой потерей?".
В конце "групповой терапии" успокоенным фанатам показывали вырезанные сцены из фильма и угощали пончиками. Все остальные зрители смогут увидеть бонусные материалы после поступления в продажу DVD-версии фильма.
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