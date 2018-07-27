В ВДЦ «Смена» создают светотехнические решения для Всемирной выставки

100 юношей и девушек из России, Чехии, Голландии и Молдовы разрабатывают светотехнические решения для Экспопарка Всемирной выставки «Екатеринбург 2025».

Сменовцы программы «Город будущего» разделились на четыре команды, у каждой своя задача определенного масштаба: проект набережной, разработка общественного пространства зоны отдыха, интерьер конкретного павильона и светотехническое решение, которое может быть использовано в одежде человека.

Мирослава Тулинова из Магаданской области делится идеей, над которой работает: «Мы занимаемся разработкой прототипа многофункционального модульного фонаря для похода. Он будет иметь два аккумулятора, отличаться высокой прочностью и мобильностью, а также сможет выполнять функцию подставки для небольших предметов».

Дмитрий Макляков из Перми участвует в проекте «Город будущего» в «Смене» второй раз. Он занимается прототипированием и промышленным дизайном. Юноша рассказывает — креативные решения в дизайне рождаются только тогда, когда художник придумывает что-то совершенно фантастическое, а потом команда инженеров адаптирует модель для удобства использования: «Первый этап работы нашей команды — создание идеи, которая является фундаментом проекта, на котором строится вся дальнейшая деятельность. Затем дизайнер создает на основе этой задумки эскизы, чтобы остальные кластеры могли воспользоваться идеей и воплотить её в жизнь».

Арина Панасюк из Тирасполя уверена, что на любом производстве важно заниматься маркетинговой стратегией: «Мы готовим подробное описание нашего проекта, его рекламой, маркетингом. Это привлекает целевую аудиторию, потенциальных покупателей и заказчиков. На данный момент создан сценарий рекламного ролика фонаря для путешествий».

Андрей Ордин — директор и продюсер межвузовского центра развития проектов «Кейс Хаб», «Школы Главного Архитектора», проекта «АгроРоботКом», фестиваля «Отлично» рассказал о деятельности в «Смене»: «Программа „Город будущего. Свет“ включает шесть направлений деятельности: промышленный дизайн, 3D моделирование, 3D прототипирование, литейное дело, бизнес-направление и медиа. Ребята с удовольствием ходят на занятия и занимаются проектом. Мы стараемся дать сменовцам и надпрофессиональные навыки: умение работать в коллективе, понимание и разделение функций разных специалистов».

Результаты работы участников программы будут представлены 3 августа.