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В Тюмени появились самые большие музыкальные часы в России
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В Тюмени появились самые большие музыкальные часы в России 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Сегодня, 27 июля, в Тюмени презентовали самые большие музыкальные часы в России. Арт-объект украсил тюменский Цветной бульвар.
Музыкальные часы диаметром 10 метров были установлены в областном центре еще 10 июля. Однако торжественное открытие состоялось лишь сегодня.
Часы изображают 12 образов из русских сказок. Все они расположены на часовой стрелке в домиках. За ставнями укрылись известные персонажи сказок Александра Пушкина. Увидеть их можно только в определенное время. У каждого сказочного героя есть свой час, чтобы «поприветствовать» горожан. Все окошечки разом, без долгого перерыва, открываются в четное время, а также в 20:00, 21:00 и 22:00 часа.
Использовано фото с сайта: tmn.aif.ru.
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