В Тюмени появились самые большие музыкальные часы в России

Сегодня, 27 июля, в Тюмени презентовали самые большие музыкальные часы в России. Арт-объект украсил тюменский Цветной бульвар.

Музыкальные часы диаметром 10 метров были установлены в областном центре еще 10 июля. Однако торжественное открытие состоялось лишь сегодня.

Часы изображают 12 образов из русских сказок. Все они расположены на часовой стрелке в домиках. За ставнями укрылись известные персонажи сказок Александра Пушкина. Увидеть их можно только в определенное время. У каждого сказочного героя есть свой час, чтобы «поприветствовать» горожан. Все окошечки разом, без долгого перерыва, открываются в четное время, а также в 20:00, 21:00 и 22:00 часа.

Использовано фото с сайта: tmn.aif.ru.