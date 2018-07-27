5 развратных мужчин в литературе

Самые похотливые литературные герои — это не обязательно те, у которых много секса. Они просто больше всего о нем думают. Я подобрала несколько одержимых сексом мужских персонажей из книг. Можешь любить или ненавидеть их, но эти люди напоминают нам, что порочность может быть определяющей чертой характера. И о том, что даже милый домашний парень может оказаться озабоченным ублюдком.

1. Нино Сараторе — «Неаполитанские романы», Елена Ферранте

В цикле «Неаполитанские романы» популярной во всем мире итальянской писательницы Елены Ферранте две главные героини — подруги Лену и Лила. Самый яркий мужской персонаж в книгах — профессор Нино Сараторе. Он плевать хотел на супружескую верность и озабочен только собственной выгодой. Как и у любого подонка, у него есть преданная женщина, которая много лет ждет, что он вот-вот исправиться, — это Лену.

Нино часто брался за длинные, очень культурные монологи, в которых он пытался убедить меня, что это была не его вина, а вина природы, астральной материи, губчатых тел и их чрезмерных жидкостей, нескромного тепла его чресл — короче говоря, его непомерного мужества.

2. Александр Портной — «Случай Портного», Филипп Рот Всю книгу этот еврейский 33-летний мужчина лежит на кушетке психоаналитика и жалуется на жизнь: гиперзаботливых родителей, неудачные отношения с женщинами и собственную развратность. С юношества он трахал все, что придется: яблоко, бутылку из под молока или печенку, припасенную на обед. Это очень смешной эротический роман.

Вы говорите, здравый ум? Чувство приличия? Но вы мне лучше скажите, где они были, когда я как-то пришел домой и увидел у матери в холодильнике здоровый кусок печенки? Я вам, наверное, уже рассказывал, как купил печенку и трахнул ее за афишной тумбой, а теперь я хочу вам правду сказать: та печенка была не первой, кого я лишил девственности, первый раз я трахал эту мамину печенку, в ванной, пока ее не было дома, где-то приблизительно в три тридцать, а в пять тридцать мы все вместе ее начали есть. Вот, теперь вы все знаете о моем самом страшном злодеянии — я трахнул целый обед.

3. Элио Перлман — «Зови меня своим именем», Андре Асиман

Продолжаем тему подростков, трахающих фрукты. Я уже рассказывала тебе о фильме, снятому по этому роману, Андре Асиман умудрился создать настолько красивую историю любви между подростком и молодым мужчиной, что это почти не пошло. Правда в романе есть странная эротическая сцена: Элио мастурбирует с персиком и эякулирует в него. Позже приходит его возлюбленный и съедает фрукт со всем содержимым, после чего они занимаются сексом.

Мафалда могла попросить его забраться по лестнице с корзинкой и насобирать тех фруктов, «что едва зарумянились со стыда», − говорила она. Он шутил на итальянском, сорвав один, спрашивая: — Этот зарумянился со стыда? — Нет, − отвечала она, − этот еще слишком молодой, у молодости нет стыда, стыд приходит с возрастом.

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4. Роб — «HI-FI», Ник Хорнби

Роб — типичный нытик-неудачник. Когда его бросает девушка, он погружается в бесконечное самокопание, в ходе которого вспоминает всех женщин, что у него были, и все самые жаркие эпизоды с их участием.

Накануне назначенной встречи с Кэролайн у меня обнаруживаются все хрестоматийные симптомы влюблённости: я теряю аппетит, много времени провожу в мечтательном оцепенении, не могу вспомнить, как она выглядит. Платье, ботинки, чёлку — всё это помню, но лицо остается белым пятном, которое я заполняю деталями, взятыми напрокат неизвестно у кого: пухлыми ярко-алыми губами, хотя приглянулась она мне прежде всего скромной красотой английской умницы; миндалевидными глазами, при том что она вроде бы не снимала тёмных очков; мраморно-белой кожей, несмотря на замеченные мной веснушки.

5. Брюс — «Школа в ласковой долине», Френсин Паскаль

Герой серии книг «Школа в ласковой долине» Брюс красив и богат. В половине романов он катает красоток на своем Порше и пытается совратить их. А в одной книге мы находим его за написанием собственного пособия по пикапу.

Каких похотливых мужских героев из книг или фильмов ты знаешь?