Гид: Чем заняться на VK Fest в этом году?

Косплей, мастер-классы по робототехнике и создание своего мини-клона в 3D — все это на берегу Финского залива и под хиты Монеточки, Гречки и «Аигел». Мы собрали самые интересные активности четвертого VK Fest, который пройдет в Петербурге уже в эти выходные.

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Лайн-ап в этом году самый разнообразный. На разноцветных сценах фестиваля выступят рэпер и гражданин Noize MC (28 июля, 17:30, синяя сцена), хайповые Гречка (28 июля, 14:30, белая сцена) с Монеточкой (28 июля, 19:00, белая сцена), актуальные хитмейкеры «Хлеб» (28 июля, 17:30, синяя сцена) и Feduk (29 июля, 17:30, синяя сцена) c Элджеем (29 июля, 21:00, синяя сцена), а также Ольга Бузова (29 июля, 16:00, синяя сцена) с Михаилом Боярским (29 июля, 18:00, синяя сцена). Полная программа здесь. Учиться

Лекции на VK Fest пройдут как в формате дискуссий и мастер-классов, так и в виде научного стенд-апа. Так, телеведущая Елена Летучая расскажет о том, как не идти на компромисс с совестью (29 июля, 14:00), журналист и писатель Александр Невзоров (28 июля, 18:30) — об искусстве быть мерзавцем, а фантаст Николай Ютанов — завоюют ли нас роботы (29 июля, 12:30). Все выступления проводятся в зоне «Лекторий». Полная программа здесь. Развлекаться

По уже сложившейся традиции — развлечений на VK Fest будет много и разных: от сухого бассейна, гигантской дженги, лазертага и игры в «Мафию» до тестирования нейроинтерфейсов, VR-шутера и битвы роботов. Делать селфи

На фестивале мастер-классы по успешному продвижению личного бренда в соцсетях дадут блогеры. Встречи с ними пройдут в форме автограф-сессий и лекций. Среди участников — Utopia show (28 июля, 12:30), Катя Клэп (28 и 29 июля, 17:00 и 18:20), Ян Топлес (29 июля, 12:30), Big Russian Boss (29 июля, 17:40) и многие другие. Расписание здесь. Творить

В зоне искусства в этом году — VR-экскурсия от Эрмитажа, мастер-класс по росписи яиц от Музея Фаберже, а также игра «Собери шедевр» от Русского музея, граффити-джем и множество другие.

Смеяться

Фирменные приметы соцсети «ВКонтакте» — стеб и троллинг — материализуются в зоне юмора. За смех в ней будут отвечать резиденты «Студии союз», участники «Comedy Club» Павел Воля, Марина Кравец, Дмитрий Сорокин, а также комики шоу «StandUp» Виктор Комаров, Слава Комиссаренко, Нурлан Сабуров, Тимур Каргинов, Руслан Белый, Юля Ахметова, Ваня Абрамов и Алексей Щербаков.

Есть

В меню как вполне ожидаемый стрит-фуд (бургеры, пиццы, шаверма, хот-доги), так и норвежские вафли, суши, супы, плов, шашлык и замороженные йогурты. VK Fest с 28 по 29 июля, Парк 300-летия Санкт-Петербурга