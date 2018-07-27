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Госдума может исправить закон, ограничивающий показ фильмов на фестивалях
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Госдума может исправить закон, ограничивающий показ фильмов на фестивалях 

Daily Storm 1 час назад
Фото: Daily Storm
Закон, ограничивающий возможности показа на кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения, может быть скорректирован осенью, рассказала «Шторму» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
«Считаю, что авторы поправок упустили из вида целый ряд обстоятельств, чрезвычайно важных для кинопрокатной отрасли. С началом осенней сессии необходимо вернуться к этим вопросам еще раз, исправив имеющиеся перекосы», — сказала Ямпольская.
Она уточнила, что не участвовала в подготовке закона, однако, возглавив профильный комитет нижней палаты, не снимает с себя ответственность даже за ранее принятые решения. «Приглашаю все заинтересованные стороны к диалогу, не откладывая. Планирую потратить думский отпуск на знакомство с материалами комитета и планирование дальнейшей работы», — добавила Ямпольская.
Поправки в закон «О государственной поддержке кинематографии» были приняты 26 июля в третьем чтении. 28 июля их рассмотрит Совет Федерации. Новая норма уточняет понятие «кинофестиваль». Теперь так смогут называться только киносмотры, предусматривающие жюри и конкурсную процедуру и длящиеся не более 10 дней. Только на таких смотрах можно будет показывать фильмы, не получившие прокатного удостоверения в Министерстве культуры.
Поправки вызвали скандал не только в профессиональном сообществе, но и у общественности. Многих пользователей соцсетей возмутило, что новый закон фактически ставит крест на таких фестивалях, как Amfest, Beat Film Festival и многих других смотрах, в том числе показах в Третьяковской галерее, музее «Гараж», на различных ретроспективах и других просветительских мероприятиях.
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