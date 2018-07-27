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Мальчика, пропавшего в горах в Казахстане, нашли мертвым
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Мальчика, пропавшего в горах в Казахстане, нашли мертвым 

Мир24 1 час назад
В Казахстане семилетнего мальчика, пропавшего в горах Жамбылского района Алматинской области, обнаружили мертвым, сообщила пресс-служба ДЧС области. Тело ребенка было найдено полицейскими в 8-ми км от п. Ынтымак. Школьник исчез 14 июля. В компании четырех мальчишек в возрасте от 7 до 14 лет из села Ынтымак они направились на джайляу. Позже школьники рассказали, что самый младший из них потерялся в горной местности. В поисковой операции участвовали более 100 полицейских, военнослужащих и спасателей. Работу приходилось вести в труднодоступной местности — среди обрывов, густых зарослей и ям. Также взять след не давали обильные ночные дожди.
Напомним, ранее в Иркутске завершились поиски пропавшего школьника. Ребенка нашли живым и здоровым в поселке Стеклянка.
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