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В Сочи завершился масштабный фестиваль «Лагерь PROТАНЦЫ»
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В Сочи завершился масштабный фестиваль «Лагерь PROТАНЦЫ» 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
В «Розе Хутор» собрались более 800 танцовщиков из 25 городов России и мира. Каждый день участники улучшали свои танцевальные способности или учились танцевать заново и перенимали опыт лучших преподавателей. В течение восьми дней танцоры встречались на мастер-классах, фитнес-уроках, тематических вечеринках и других мероприятиях. Почётными гостями этого сезона стали легендарные хореографы: Jonte Moaning, Tony Tzar, Quick Crew. Впервые лагерь посетил локинг-дуэт Hilty & Bosch, Vingh Nguen, Kenzo Alvares.
В завершении сезона на высоте «Роза пик» прошёл масштабный танцевальный флешмоб. В нём участвовали танцоры со всего мира. Статьи по теме 5 современных танцевальных стилей, которым стоит научиться прямо сейчас Как научиться танцевать с нуля: 6 ключевых советов Как научиться танцевать с нуля: 10 советов от Екатерины Решетниковой
Запись «В Сочи завершился масштабный фестиваль „Лагерь PROТАНЦЫ“» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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